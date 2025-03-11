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Грузия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе – президент

Грузия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе – президент

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад в этот процесс, заявил президент... 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T14:51+0400

2025-03-11T14:51+0400

2025-03-11T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад в этот процесс, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече со спикером Милли Меджлиса парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. Президент принял членов азербайджанской делегации во Дворце Орбелиани. На встрече стороны обсудили исторически прочные дружественные отношения между двумя странами и основные направления стратегического партнерства. Была подчеркнута важность успешного сотрудничества в различных международных и региональных форматах. "В ходе беседы также были затронуты текущие события в регионе Южного Кавказа. Михаил Кавелашвили заявил, что Грузия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад в этот процесс", – говорится в сообщении администрации президента. Грузия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании>>На встрече также обсуждались вопросы трехстороннего сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией. Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова подписали меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран. Стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество в духе стратегического партнерства. Документ также будет способствовать установлению регулярных контактов между парламентскими комиссиями и комитетами, обмену опытом. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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