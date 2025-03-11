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Матч против "Ливерпуля" самый важный в сезоне – Хвича Кварацхелия

Матч против "Ливерпуля" самый важный в сезоне – Хвича Кварацхелия

Sputnik Грузия

"Пари Сен-Жермен" сыграет ответный матч против "Ливерпуля" 11 марта 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T15:55+0400

2025-03-11T15:55+0400

2025-03-11T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Матч против "Ливерпуля" в рамках 1/8 Лиги чемпионов УЕФА станет самой сложной игрой в сезоне для "Пари Сен-Жермен", заявил на предматчевой пресс-конференции грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия. На прошлой неделе "Ливерпуль" на выезде обыграл "ПСЖ" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, при том что тотальным преимуществом на поле владели парижане и даже забили первыми. Гол Хвичи Кварацхелия был не засчитан из-за неоднозначного офсайда. Ответный матч на домашней арене английской команды начнется 11 марта, в 23:59 по тбилисскому времени. По словам грузинского игрока, он не единственный футболист в "ПСЖ", имеющий опыт игры на "Энфилде". Многие в команде знают об атмосфере и болельщиках на этом легендарном стадионе. "Выступление на "Энфилде" – мечта многих, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь желаемого результата. Шансы равны. Нелегко доминировать с "Ливерпулем", но на прошлой неделе нам это удалось", – сказал Кварацхелия. Что касается адаптации в новом клубе, то, по словам Квары, он чувствует себя отлично. "Я стараюсь наслаждаться футболом и создавать прекрасные моменты. Однако футбол – это не только красивые моменты. Наша цель – выигрывать титулы", – сказал Кварацхелия. Мы заслуживали победы – Хвича Кварацхелия о проигрыше "Ливерпулю">>Как заявил журналистам главный тренер парижан Луис Энрике, команда будет настроена на победу. "Во вторник одна команда вылетит из турнира, и я надеюсь, что это будет не "ПСЖ". С первой минуты матча и с разминки настрой будет предельно ясен: мы хотим выиграть этот матч", – сказал Луис Энрике. По его словам, если его подопечные сыграют в гостях так же, как в Париже, то в 1/4 финала пройдут парижане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, хвича кварацхелия, уефа