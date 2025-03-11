https://sputnik-georgia.ru/20250311/match-protiv-liverpulya-samyy-vazhnyy-v-sezone--khvicha-kvaratskheliya-292449659.html
Матч против "Ливерпуля" самый важный в сезоне – Хвича Кварацхелия
Матч против "Ливерпуля" самый важный в сезоне – Хвича Кварацхелия
Sputnik Грузия
"Пари Сен-Жермен" сыграет ответный матч против "Ливерпуля" 11 марта 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T15:55+0400
2025-03-11T15:55+0400
2025-03-11T15:55+0400
спорт
грузия
новости
париж
хвича кварацхелия
уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7a112479d1167541f61256db6da9e38.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Матч против "Ливерпуля" в рамках 1/8 Лиги чемпионов УЕФА станет самой сложной игрой в сезоне для "Пари Сен-Жермен", заявил на предматчевой пресс-конференции грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия. На прошлой неделе "Ливерпуль" на выезде обыграл "ПСЖ" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, при том что тотальным преимуществом на поле владели парижане и даже забили первыми. Гол Хвичи Кварацхелия был не засчитан из-за неоднозначного офсайда. Ответный матч на домашней арене английской команды начнется 11 марта, в 23:59 по тбилисскому времени. По словам грузинского игрока, он не единственный футболист в "ПСЖ", имеющий опыт игры на "Энфилде". Многие в команде знают об атмосфере и болельщиках на этом легендарном стадионе. "Выступление на "Энфилде" – мечта многих, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь желаемого результата. Шансы равны. Нелегко доминировать с "Ливерпулем", но на прошлой неделе нам это удалось", – сказал Кварацхелия. Что касается адаптации в новом клубе, то, по словам Квары, он чувствует себя отлично. "Я стараюсь наслаждаться футболом и создавать прекрасные моменты. Однако футбол – это не только красивые моменты. Наша цель – выигрывать титулы", – сказал Кварацхелия. Мы заслуживали победы – Хвича Кварацхелия о проигрыше "Ливерпулю">>Как заявил журналистам главный тренер парижан Луис Энрике, команда будет настроена на победу. "Во вторник одна команда вылетит из турнира, и я надеюсь, что это будет не "ПСЖ". С первой минуты матча и с разминки настрой будет предельно ясен: мы хотим выиграть этот матч", – сказал Луис Энрике. По его словам, если его подопечные сыграют в гостях так же, как в Париже, то в 1/4 финала пройдут парижане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce2d8953f47dff90021d3ac0ee328620.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, париж, хвича кварацхелия, уефа
спорт, грузия, новости, париж, хвича кварацхелия, уефа
Матч против "Ливерпуля" самый важный в сезоне – Хвича Кварацхелия
"Пари Сен-Жермен" сыграет ответный матч против "Ливерпуля" 11 марта
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Матч против "Ливерпуля" в рамках 1/8 Лиги чемпионов УЕФА станет самой сложной игрой в сезоне для "Пари Сен-Жермен", заявил на предматчевой пресс-конференции грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия.
На прошлой неделе "Ливерпуль" на выезде обыграл "ПСЖ" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, при том что тотальным преимуществом на поле владели парижане и даже забили первыми. Гол Хвичи Кварацхелия был не засчитан из-за неоднозначного офсайда. Ответный матч на домашней арене английской команды начнется 11 марта, в 23:59 по тбилисскому времени.
"Нам нужно сыграть так же, как в Париже, и я думаю, что все будет возможно. Это самый важный матч сезона, цель "ПСЖ" – выиграть Лигу чемпионов, а для этого нам сначала нужно выйти в четвертьфинал", – сказал Кварацхелия.
По словам грузинского игрока, он не единственный футболист в "ПСЖ", имеющий опыт игры на "Энфилде". Многие в команде знают об атмосфере и болельщиках на этом легендарном стадионе.
"Выступление на "Энфилде" – мечта многих, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь желаемого результата. Шансы равны. Нелегко доминировать с "Ливерпулем", но на прошлой неделе нам это удалось", – сказал Кварацхелия.
Что касается адаптации в новом клубе, то, по словам Квары, он чувствует себя отлично.
"Я стараюсь наслаждаться футболом и создавать прекрасные моменты. Однако футбол – это не только красивые моменты. Наша цель – выигрывать титулы", – сказал Кварацхелия.
Как заявил журналистам главный тренер парижан Луис Энрике, команда будет настроена на победу.
"Во вторник одна команда вылетит из турнира, и я надеюсь, что это будет не "ПСЖ". С первой минуты матча и с разминки настрой будет предельно ясен: мы хотим выиграть этот матч", – сказал Луис Энрике.
По его словам, если его подопечные сыграют в гостях так же, как в Париже, то в 1/4 финала пройдут парижане.