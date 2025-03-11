https://sputnik-georgia.ru/20250311/poka-evropa-uprekaet-gruziya-posmatrivaet-na-vostok-292415787.html

Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток

Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток

Sputnik Грузия

Европа стремится удержать старый миропорядок, а правительство "Грузинской мечты" активно приспосабливается к геополитическим потрясениям и выстраивает свои... 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T10:02+0400

2025-03-11T10:02+0400

2025-03-11T10:02+0400

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Страны Европейского союза продолжают вводить санкции против высокопоставленных лиц Грузии и прекращают финансовую помощь через разные программы, надеясь на то, что грузинское общество "восстанет" против правительства и вернет порядок, который будет устраивать Брюссель.Однако правительство "Грузинской мечты" не только смогло убедить большинство электората в правильности своего пути, но и нашло новые векторы развития. В частности, Грузия активно укрепляет связи с более надежными партнерами вне западного мира.Казахстан, Узбекистан и Туркменистан – это страны, которые за последние два месяца посетил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе с официальными визитами, вместе с грузинской правительственной делегацией. Важность Среднего коридора выросла на фоне российско-украинского кризиса. С одной стороны, он позволяет мировым игрокам диверсифицировать торговые маршруты, снизив зависимость от коридоров через территорию России, а с другой, дает возможность правящей элите найти альтернативные пути развития, вне западного мира.Грузия и Средний коридорПроект "Один пояс – один путь" нацелен на восстановление и развитие исторического Великого Шелкового пути. А Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) играет ключевую роль в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь", и географическое местоположение повышает значимость Грузии в этом проекте.Это направление является важным для грузинской экономики, для ее железной дороги, транспортных магистралей.Средний коридор был создан в феврале 2014 года и проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Актуальность он приобрел на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также реализует проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия.Кроме того, страны-участницы "Среднего коридора" реализуют в Грузии несколько проектов, в том числе ведут работу по росту пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Открыт в 2017 году. Общая протяженность железной дороги составляет 829 километров.После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны.Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона ​​тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом.В настоящее время в проекте "Транскаспийский международный транспортный маршрут" представлены 25 компаний из 11 стран мира.Промежуточные звеньяПолитика Грузии за последние несколько лет по отношению к внешнему миру характеризуется разнонаправленностью. У страны торгово-экономические связи с более 140 странами, и каждое направление имеет определенный смысл и нагрузку.В этом плане для Грузии важно сотрудничество не только с Турцией и соседями по Южному Кавказу, но и с Китаем и странами Восточного и Каспийского морей.Отношения имеют два уровня. Безусловно, каждое государство – это прямой политический и экономический партнер. Однако в глобальном масштабе, в сумме они – промежуточные звенья, транзитные территории, которые объединяют глобальную экономику и делают отдельные страны частями значимой цепочки. В частности, возможность транспортировки товаров из Китая в Европу и обратно через Грузию и другие вовлеченные страны.Как считает эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, на фоне ухудшения отношений между США и Европой, для Европы более надежными становятся торговые отношения с Востоком, в том числе с Китаем.По его словам, визиты премьера в Узбекистан и Туркменистан надо рассматривать и как налаживание и рост взаимовыгодных экономических отношений с этими игроками, и как укрепление роста товарооборота между Пекином и Тбилиси через эти транзитные страны.За торговыми связями зачастую следуют и определенные гарантии безопасности, поскольку тяжело вести стабильную экономическую деятельность без порядка. Следовательно, чем активнее Грузия будет вести бизнес со странами Центральной Азии и Китаем, тем сильнее будет заинтересованность сторон в стабильности региона и отдельно взятой страны.Поэтому Арчвадзе считает, что стремление правящей "Грузинской мечты" усилить свои позиции в этом регионе также имеет и такую нагрузку. Это не просто желание укрепить экономику, но и попытка использовать внешнюю торговлю как миротворческий процесс.Конечно же, не следует забывать и тот факт, что на фоне противостояния с Брюсселем, который яростно желает сместить правительство, "Грузинской мечте" нужны сильные альянсы, и Китай выглядит весомым аргументом в противовес ЕС. Пекин должен быть заинтересован в стабильности и сбалансированный политике Тбилиси, что, по сути, "Грузинская мечта" и предлагает.Энергобезопасность как приоритетПараллельно со стремительным развитием экономики в Грузии растет и спрос на электроэнергию.Согласно данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составило 14,4 миллиарда киловатт-часов.В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Что касается природного газа, Грузия почти полностью удовлетворяет свои потребности за счет импорта. Азербайджан является основным поставщиком "голубого топлива" в Грузию, однако в 2023 году заметно выросли поставки из России.Как ранее заявил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, на сегодняшний день Грузия получает энергоресурсы из Азербайджана и России по самой низкой цене, по сравнению с другими странами региона. Более того, исходя из стратегического местоположения Грузии, у страны есть возможность не быть зависимой лишь от одного поставщика. Чтобы этих поставщиков стало больше, Арчвадзе считает важным возобновить импорт из Туркменистана.В этом отношении возможность поступления туркменского газа в Грузию является одним из приоритетных задач на ближайшие несколько лет, поскольку растет потребность экономики.Геополитические потрясения вынудили многие страны пересмотреть свои взгляды на будущее. Грузия неожиданно оказалась в эпицентре тектонических сдвигов. Вынужденная поссориться с Западом, она устремилась в Центральную Азию за международным признанием, экономическими связями и гарантиями безопасности.Пока рано говорить, будет этот "разворот" на Восток иметь систематический характер или же просто является реакцией властей на давление со стороны ЕС. Грузия не может открыто сказать, что существует жизнь после или без Запада, и рассматривает свою транзитную роль, опять же, с точки зрения доказательства своей важности и полезности Европе.Но одно очевидно – Тбилиси учится жить будучи нелюбимым номенклатурой в Брюсселе, и он вынужден обращать свой взор на те части мира, о которых ранее серьезно не помышлял. Приведет ли это к чему-то реально прорывному, покажет время.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250203/zhizn-vne-zapada--kak-na-samom-dele-pozitsioniruet-sebya-gruziya-291993470.html

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

грузия, аналитика, европа, китай, азербайджан, ираклий кобахидзе, эдуард шеварднадзе, туркменистан, казахстан, узбекистан, экономика, сша