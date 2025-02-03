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Жизнь вне Запада – как на самом деле позиционирует себя Грузия

Жизнь вне Запада – как на самом деле позиционирует себя Грузия

Sputnik Грузия

Несмотря на кризис в отношениях с Западом, Грузии есть куда развиваться и с кем сотрудничать в сфере экономики и инвестиций 03.02.2025, Sputnik Грузия

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Парламентские выборы 2024 года прошли, но политический кризис в стране продолжается. Парламентская оппозиция и часть гражданского общества ежедневно митингуют напротив здания парламента в столице Тбилиси, требуя досрочных парламентских выборов.Свою лепту в противостояние вносят и некоторые западные страны, которые, несмотря на отсутствие доказательств фальсификаций выборов, отказываются официально поздравить правительство Грузинской мечты с победой. По сути, оказывая политическую поддержку протестам.Более того, ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.Вишенкой стал демарш грузинской делегации в ПАСЕ. Страна официально отказалась посещать сессии, поскольку ассамблея призвала правительство Грузинской мечты освободить всех "политзаключенных", а также назначить досрочные выборы.Однако оказалось, что все-таки существует жизнь и вне Запада. Это то, чего многие как внутри страны, так и за ее пределами редко когда замечали, обсуждали.На фоне вышеупомянутого противостояния, благодаря геополитическому местоположению и транзитным возможностям, Грузия начала развивать стратегические партнерства с другими государствами, начала закреплять за собой звание ключевого игрока, с которым будут считаться все страны, даже самые развитые и успешные.Попытка недоброжелателей страны отразить внутренние баталии и противостояние Грузии и Запада на экономике провалилась. Как нас ни заверяли и ни пугали представители оппозиции, что наступила стагнация, и инвесторы бегут прочь, все оказалось фальшью.За себя говорят цифрыГлавным опровержением беспочвенных слухов оппозиции о том, что экономика Грузии переживает стагнацию, являются статистические данные.По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%.Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов.И все же самым ярким опровержением этих заверений стала инвестиция века, которая, как считают эксперты, помимо экономической выгоды, имеет и политический контекст.В частности, в рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии.По его словам, географическое положение Грузии определяет завтрашний день для мира в сфере торговли и экономических отношений.Чем важна инвестиция ОАЭИнвестиция Emaar является самой грандиозной в истории Грузии. На эти деньги в Грузии будет реализован проект многофункциональной застройки, будет создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и в Батуми, и Гонио (черноморские курорты, прим.).Вице-премьер и глава Минэкономики Леван Давиташвили поспешил добавить, что этот факт может иметь и значительный эффект с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций в Грузию, поскольку инвестиционной политике Emaar следуют многие застройщики и успешные на международном уровне компании.По словам Давиташвили, это решение также подтверждает, что Грузия становится еще более привлекательным местом на инвестиционной карте.Развитие экономики, благоприятный инвестиционный климат и деловая среда в Грузии сыграли большую роль для инвестора выбрать именно Грузию. Да и двустороннее сотрудничество ОАЭ и Грузии находится на довольно высоком уровне в политической, экономической и туристических сферах.Именно поэтому соглашение между сторонами достигнуто при непосредственном участии федерального правительства Эмиратов и самого президента ОАЭ.Член парламентского комитета отраслевой экономики и экономичсекой политики Георгий Барвенашвили добавил, что присутствие Emaar будет также способствовать и значительному приросту числа туристов.Решение арабской девелоперской компании вложить в Грузию 6 миллиардов долларов, является беспрецедентно крупными инвестициями, которые будут способствовать развитию экономики страны, заявил председатель парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики Шота Берекашвили.По его словам, эти инвестиции напрямую отразятся на доходах граждан Грузии и на их благосостоянии.Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-сентябре 2024 года (последние данные, прим.) объем прямых иностранных инвестиций сократился на 39,8% по сравнению с данными за девять месяцев 2023 года и составил 966,3 миллиона долларов.Причиной сокращения инвестиций в третьем квартале называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций, а также сокращение обязательства перед инвестором.И это не все...Арабские инвестиции на этом не заканчиваются. В рамках визита премьера Грузии в ОАЭ прошла его встреча с исполнительным и управляющим директором компании Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group), на которой стороны отметили важность Среднего коридора и проекта "Сухой порт Тбилиси".Компания является владельцем 60% акций и основным партнером проекта."Сухой порт Тбилиси" представляет собой современный интермодальный логистический центр – продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты.Он начнет функционировать в 2025 году и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана."Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м. Планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. м). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU.Новый логистический центр находится под управлением логистического кластера AD Ports Group. На этом этапе компания уже инвестировала 16 миллионов долларов в проект, и по мере его развития в проект будут вложены дополнительные инвестиции.Проект начнет функционировать в 2025 году и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы, используя сети морских и сухих портов Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана через "Средний коридор".Грузия в Среднем коридореТем временем Грузия прекрасно осознает свою транзитную привлекательность и делает все для расширения этих возможностей.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также реализует проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии трасса начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Еще одним подтверждением того, что в Грузии стабильная инвестиционная среда, беспрепятственно осуществляются крупные инфраструктурные проекты, это строительство глубоководного порта в Анаклия, которое началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза.Ну а параллельно власти ведут переговоры с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited& China Harbour Investment Pte. Ltd., который стал единственной компанией, выразившей заинтересованность в инвестировании.И если все пойдет по плану, первый корабль порт примет уже в 2028 году.Отношения с РоссиейС учетом того, что власти успешно отбиваются от нападок, можно полагать, что заявления об отношениях с Россией официального Тбилиси станут более смелыми и решительными.Как бы оппозиция ни упрекала власть и ни пугала жителей Грузии об угрозах укрепления отношений с Россией, соседняя страна в условиях отсутствия дипотношений является одним из главных торговых партнеров для Грузии.Товарооборот между странами в 2024 году вырос на 5,4% по сравнению с 2023 годом и составил 2,5 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 3,7%. Доля РФ во внешнеторговом обороте Грузии в прошлом году составила 10,8%.Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Основная доля экспортируемой продукции из Грузии – это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло.И это не все. Россияне лидируют по числу туристических визитов, тратам во время пребывания в Грузии, а также РФ находятся в тройке лидеров по денежным переводам.Неожиданным фактом стало недавнее создание "Грузино-российской бизнес-ассоциации", куда входят предприниматели, вывозящие свои товары в РФ. А неожиданно это потому, что, как правило, все бизнесмены, торгующие с соседом, не афишируют и почти никогда не комментируют это.Основал бизнес-объединение по торговле с Россией, в которое войдут до 60 бизнес-субъектов, бизнесмен Заза Нишнианидзе.По его словам, грузино-российской бизнес-ассоциацией заинтересовались виноделы, а также представители различных отраслей сельского хозяйства.Среди грузинских бизнесменов Нишнианидзе назвал имена Бадри Какабадзе, Марата Шаидиева, Левана и Темури Анчабадзе и Джими Чхаидзе, которые занимаются бизнесом как в Грузии, так и России.Что касается представительства России, то, как отметил предприниматель, пока все на уровне интереса.Второе удивление было, когда власти в позитивном ключе, открыто прокомментировали этот факт.По его словам, он может только поприветствовать создание новых объединений. Глава Минэкономики отметил, что на фоне отсутствия политического диалога между Грузией и Россией, Грузии удалось достичь успеха в экономическом аспекте отношений.Экономист Василий Колташов считает, что новая российско-грузинская ассоциация поможет расширению присутствия Грузии на российском рынке.В Грузии с 28 ноября 2024 года проходят непрерывные акции протеста. Многие политические оппоненты Грузинской мечты надеялись на то, что это нанесет сильнейший удар по экономическим показателям страны. Однако, за последние годы страна сделала серьезные шаги в сторону диверсификации.Поэтому, несмотря на попытки подорвать бизнес-среду, испортить деловые контакты, страна стабильно торгует с партнерами, развивает отношения и заводит новые связи, на примерах показывая, что в Грузии мир, стабильность и перспективы.Оказалось, что страна, которая не одно десятилетие автоматически ассоциируется с Западом, может существовать вне этого симбиоза. Есть для Грузии жизнь вне этого "цивилизованного мира". Благо, геополитическое расположение и смещение глобального политического строя в сторону многополярности создали соответствующие предпосылки. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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