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Протесты и аресты в Румынии продолжаются
Протесты и аресты в Румынии продолжаются
Sputnik Грузия
Решение Центрального избирательного бюро об отказе в регистрации Кэлина Джорджеску привело к массовым беспорядкам 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Задержаны три человека по подозрению в нарушении общественного порядка во время протестной акции в поддержку политика Кэлина Джорджеску в Румынии, сообщает РИА Новости.Центральное избирательное бюро ранее отказало в регистрации Кэлина Джорджеску в качестве кандидата на повторные президентские выборы 4 мая, ссылаясь на решения Конституционного суда. Суд признал выборы декабря 2024 года недействительными из-за нарушений и постановил, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты оппозиции, которые переросли в столкновения с полицией и беспорядки. В тот же день Джеорджеску подал жалобу в Конституционный суд на отказ ЦИК в регистрации. По местным законам, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а решение суда ожидается до среды.По данным представителей полиции и жандармерии, во время протеста 13 жандармов получили ранения, четверо из них находятся в больнице. Прокуроры ведут расследование по факту 13 правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и спокойствия. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Россия не угроза Западу, ей не нужно противодействовать – пресс-секретарь Песков>>Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, румыния, бухарест, сша, нато, выборы, европа, политика
в мире, румыния, бухарест, сша, нато, выборы, европа, политика
Протесты и аресты в Румынии продолжаются
Решение Центрального избирательного бюро об отказе в регистрации Кэлина Джорджеску привело к массовым беспорядкам
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Задержаны три человека по подозрению в нарушении общественного порядка во время протестной акции в поддержку политика Кэлина Джорджеску в Румынии, сообщает РИА Новости
.
Центральное избирательное бюро ранее отказало в регистрации Кэлина Джорджеску в качестве кандидата на повторные президентские выборы 4 мая, ссылаясь на решения Конституционного суда. Суд признал выборы декабря 2024 года недействительными из-за нарушений и постановил, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты оппозиции, которые переросли в столкновения с полицией и беспорядки. В тот же день Джеорджеску подал жалобу в Конституционный суд на отказ ЦИК в регистрации. По местным законам, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а решение суда ожидается до среды.
"Трое подозреваемых были задержаны по делу о разрушении, нарушении общественного порядка и спокойствия, возбужденному прокурорами прокуратуры при Бухарестском трибунале после акции протеста в поддержку Кэлина Джорджеску, которая прошла в воскресенье вечером перед зданием ЦИК и в центре Бухареста", - указывается в сообщении.
По данным представителей полиции и жандармерии, во время протеста 13 жандармов получили ранения, четверо из них находятся в больнице.
Прокуроры ведут расследование по факту 13 правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и спокойствия.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.
Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.