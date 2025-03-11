https://sputnik-georgia.ru/20250311/uzhestochenie-narkopolitiki-napravleno-na-reshenie-povsednevnykh-problem--mer-tbilisi-292457164.html

Ужесточение наркополитики направлено на решение повседневных проблем – мэр Тбилиси

Ужесточение наркополитики направлено на решение повседневных проблем – мэр Тбилиси

Sputnik Грузия

Мэр Каладзе считает инициативу по ужесточению наркополитики важным шагом, наравне с популяризацией здорового образа жизни 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T20:50+0400

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2025-03-11T20:50+0400

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наркопреступления в грузии

наркотики

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Инициатива об ужесточении наркополитики в Грузии связана с желанием властей устранить проблемы повседневной жизни, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Правящая партия внесла в парламент пакет законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов. По его словам наркопреступность является проблемой всего мира. Борьба с наркотиками в ГрузииВ Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысяч преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Поражение оппозиции на местных выборах неизбежно – мэр Тбилиси>>Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом, для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также, задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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