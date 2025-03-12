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Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 23 человека

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 23 человека

Sputnik Грузия

Представители правоохранительных органов задержали 23 человека за реализацию, приобретение и незаконное хранение наркотиков 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T21:50+0400

2025-03-12T21:50+0400

2025-03-12T21:50+0400

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смягчение наркополитики в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Полиция, в рамках борьбы с наркопреступностью, задержала в Тбилиси и четырех регионах Грузии 23 человека, из которых 14 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД. Операции по задержанию проводились в столице Грузии, в Аджарской автономной республике и в регионах Самегрело – Земо Сванети, Квемо Картли и Имерети. До задержания полиция несколько раз произвела контрольную закупку наркотиков у подозреваемых и тайно осуществила аудио- и видеозаписи. Среди задержанных – граждане Грузии, Азербайджана, Франции, Молдовы, России и Ирана. По данным МВД, 14 человек, двое из которых были в прошлом судимы, задержаны по факту незаконной продажи наркотиков в крупном и особо крупном размере, а также по факту подготовки и попытки продажи. Ужесточение наркополитики направлено на решение повседневных проблем – мэр Тбилиси>>Самому младшему из них – 24 года, а самому старшему – 38 лет. Оставшиеся четверо, также ранее судимые, задержаны по факту незаконного приобретения-хранения наркотических средств в крупном и особо крупном размере и ввоза в страну наркотиков. Самому младшему из них – 24 года, а самому старшему – 45 лет. В ходе личного обыска, обыска домов задержанных и указанных ими мест полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, марихуану, кокаин, метадон и "альфа-ПВП" . Также в качестве вещдоков полиция изъяла деньги, вероятно, полученные от продажи наркотиков, скотч и электронные весы. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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