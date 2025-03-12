https://sputnik-georgia.ru/20250312/radio-svoboda-vypolnyaet-zadaniya-deep-state-v-podderzhku-saakashvili--deputat-mdinaradze-292466658.html

"Радио свобода" выполняет задания Deep State в поддержку Саакашвили – депутат Мдинарадзе

"Радио свобода" выполняет задания Deep State в поддержку Саакашвили – депутат Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Член партии "Грузинская Мечта" считает критические заметки медиа частью задания по дискредитации правительства и обелению прошлого Саакашвили 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T17:50+0400

2025-03-12T17:50+0400

2025-03-12T17:50+0400

грузия

новости

политика

сша

михаил саакашвили

мамука мдинарадзе

илон маск

грузинская мечта - демократическая грузия

специальная служба государственной охраны

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589951_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f9a74e2a0cafcd14decd111b8178ea39.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. "Радио Свобода"* является одним из исполнителей среди многих, которые действуют по поручению "глубинного государства" (Deep state) для поддержки осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, написал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на своей странице в соцсети. Мдинарадзе прикрепил к своему посту опубликованные в "Радио свободы"* две статьи о Саакашвили с разницей 11 лет. Первая статья от августа 2014 года с заголовком "Расходы экс-президента и признаки элитарной коррупции", а вторая от 12 марта 2025 года с заголовком "Михаил Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы по "делу о пиджаках"". Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Ранее, американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". Таким образом, Маск ответил на пост пользователя, цитировавшего специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, который заявил, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** – это финансируемые американскими налогоплательщиками СМИ, но являющиеся пережитком прошлого. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). Нет ничего общего с интересами Грузии – депутат ответила представителю Института Маккейна>>Что касается Саакашвили, то 12 марта экс-президента Грузии приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды. А бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари. Саакашвили и Джанашия считают себя невиновными в предъявленных обвинениях и ранее неоднократно заявляли, что процесс носит политический характер. Срок заключения отсчитывается с момента задержания Михаила Саакашвили – с 1 октября 2021 года. Поэтому он сможет выйти на свободу 1 октября 2030 года. При этом, против Саакашвили продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы Грузии. Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим. "Дело о пиджаках" Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков. Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения. По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, илон маск, грузинская мечта - демократическая грузия, специальная служба государственной охраны