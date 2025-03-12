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Рост пенсионных активов в Грузии за февраль 2025 года
Рост пенсионных активов в Грузии за февраль 2025 года
Sputnik Грузия
Размер пенсионных активов в феврале этого года вырос, а участниками накопительной системы является больше трети населения 12.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 28 февраля 2025 года составила 6,4 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются почти 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 17,1 тысячи человек на сумму 70,6 миллиона лари. По информации агентства, в феврале 2025 года общая доходность активов достигла 1,54 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 28 февраля 2025 года выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец февраля, доля акций в динамичном портфеле составляла 49,9%, в сбалансированном портфеле – 29,4%, в консервативном портфеле – 16,3%. Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные>>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,79 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, пенсия
экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, пенсия
Рост пенсионных активов в Грузии за февраль 2025 года
Размер пенсионных активов в феврале этого года вырос, а участниками накопительной системы является больше трети населения
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 28 февраля 2025 года составила 6,4 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются почти 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 17,1 тысячи человек на сумму 70,6 миллиона лари.
По информации агентства, в феврале 2025 года общая доходность активов достигла 1,54 миллиарда лари.
В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах.
Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 28 февраля 2025 года выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 22,3%,
Сбалансированный портфель – 20,8%,
Консервативный портфель – 19,2%.
Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец февраля, доля акций в динамичном портфеле составляла 49,9%, в сбалансированном портфеле – 29,4%, в консервативном портфеле – 16,3%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,79 GEL/$1.