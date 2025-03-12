https://sputnik-georgia.ru/20250312/vlasti-gruzii-vnedryat-kompleksnyy-podkhod-v-borbe-s-narkozavisimostyu--deputat-292463265.html

Власти Грузии внедрят комплексный подход в борьбе с наркозависимостью – депутат

Власти Грузии внедрят комплексный подход в борьбе с наркозависимостью – депутат

Sputnik Грузия

Власти Грузии решили ужесточить наказания за наркопреступления 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T12:54+0400

2025-03-12T12:54+0400

2025-03-12T12:54+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288998180_0:244:960:784_1920x0_80_0_0_ea6a0b531def9082145adb8535e9fb3d.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Инициатива об ужесточении наркополитики в Грузии предусматривает внедрение комплексного подхода в борьбе с наркозависимостью, включая пропаганду здорового образа жизни, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Правящая партия внесла в парламент пакет законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов. Речь будет идти о многих программах, с которыми правящая команда будет постепенно знакомить общество, добавил депутат. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром".Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления>> Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах и им будет в том числе запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия