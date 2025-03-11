https://sputnik-georgia.ru/20250311/narkotikam---boy-v-gruzii-uzhestochayut-nakazanie-za-narkoprestupleniya-292454324.html

Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления

Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления

Sputnik Грузия

Парламент Грузии приступает к рассмотрению пакета поправок в восемь законопроектов, предполагающих ужесточение законодательства в отношении торговли... 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T16:45+0400

2025-03-11T16:45+0400

2025-03-11T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Согласно инициированным поправкам, наркоторговля в Грузии будет включена в список преступлений, предусмотренный грузинским законом "Об организованной преступности и рэкете", который определяет политику государства в борьбе с "воровским миром", рэкетом и организованной преступностью. Наркоторговлей будет считаться сбыт не только наркотических средств, но и марихуаны и конопли, психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ, а также аналогов и прекурсоров и новых психоактивных веществ. Кроме того, в закон "Об организованной преступности и рэкете" в список незаконного имущества, которое предполагается к изъятию, попадет все имущество наркореализаторов, членов их семей и близких родственников, законность происхождения которого невозможно доказать. Меры для употребляющих наркотикиПоправки в Кодекс административных нарушений делают административной ответственностью уклонение от проверки на употребление наркотиков лицом, задержанным за хранение, приобретение наркотиков для личного потребления либо за употребление наркотиков. Такое нарушение будет караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари или административным заключением. Повторное уклонение от проверки станет уголовным преступлением и будет караться штрафом либо лишением свободы на срок до года. При этом это правило распространится в том числе и на потребителей марихуаны, если у полиции будет достаточно оснований полагать, что лицо находится под воздействием наркотиков, и его внешние признаки и поведение показывают, что лицо находится в наркотическом опьянении. Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 22 человека>>Проверка на наркотики будет обязательной при поступлении на госслужбу и прохождение стажировки в государственных органах власти. Еще одним новшеством станут ограничения для всех приговоренных за наркопреступления и признанных нарушителями административного запрета на потребление наркотиков. В частности, вместе с приговором суд имеет право назначить нижеперечисленные ограничения: Для осужденных за уголовные преступления все ограничения назначаются сроком на пять лет, а для нарушивших Административный кодекс запрет на вождение будет действовать 3 года, запрет на работу в школах, в госструктурах и ограничения на оружие – 5 лет. Кроме того, суд имеет право назначить дополнительные ограничения на остальные вышеперечисленные права. Ужесточение уголовной ответственности Кроме того, в грузинском законодательстве окончательно разделят такие понятия, как хранение, сбыт и продажа наркотиков. При этом максимальный срок остается строгим – от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. В частности, срок за незаконное хранение и приобретение наркотиков остался прежним – шесть лет лишения свободы. В случае хранения и приобретения новых психоактивных веществ срок увеличивается на год с пяти до шести лет лишения свободы. При наличии отягчающих обстоятельств он также не меняется – от пяти до восьми лет. Максимальный срок будет применятся при особо крупном размере и организованной преступности. В случае незаконного приобретения психотропных веществ срок составит до 12 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. А вот срок за изготовление, производство, пересылку, перевоз наркотических средств увеличится с шести до семи лет лишение свободы, также на год увеличится срок за это преступление при наличии отягчающих обстоятельств и составит от шести до девяти лет лишения тюрьмы. В этом случае максимальный срок также будет применяться, как и в случае приобретения и хранения. Антинаркотическая реформа в Грузии – аргументы за и против>>В случае с психотропными веществами срок составит до 13 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления Новые поправки разделяют понятия сбыт и продажа наркотиков, и они объединяются с психотропными веществами. Сбыт – это продажа владельцем товара, а продажа – завершающий этап сбыта через посредников, через розничную торговлю. В частности, сбыт психотропных веществ или их аналогов будет караться лишением свободы от трех до шести лет, сбыт конопли или марихуаны – от трех до восьми лет, сбыт наркотиков, их аналогов или прекурсоров, а также новых психоактивных веществ – от 10 до 15 лет. При наличии отягчающих обстоятельств сбыт психотропных веществ будет караться лишением свободы на срок от пяти до девяти лет либо от 10 до 14 лет, в зависимости от тяжести преступления. В случае марихуаны и конопли аналогичные сроки составят от четырех до девяти лет и от пяти до 10 лет соответственно. Что касается непосредственной реализации наркотиков, их аналогов или прекурсоров, а также новых психоактивных веществ при наличии отягчающих обстоятельств срок лишения свободы составит от 11 до 17 лет либо от 14 до 20 лет или бессрочное заключение в зависимости от тяжести преступления. Под отягчающими обстоятельствами в уголовном праве Грузии имеются в виду количество, групповое преступление, неоднократное совершение преступления либо совершение другого преступления, а также организованный характер преступления. Что касается вопроса незаконной продажи, то в этом случае незаконная продажа психотропных веществ и марихуаны будет караться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет, а наркотиков – от 12 до 20 лет либо бессрочным заключением. При наличии отягчающих обстоятельств сроки составят от шести до 12 лет и от 8 до 17 лет – для психотропных веществ и марихуаны, от 14 до 20 лет до бессрочного заключения – в случае наркотических веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, парламент грузии, наркотики