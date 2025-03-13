https://sputnik-georgia.ru/20250313/desyat-chelovek-osuzhdeny-za-otmyvanie-deneg-i-vvoz-narkotikov-v-gruziyu-292484410.html

Десять человек осуждены за отмывание денег и ввоз наркотиков в Грузию

Десять человек осуждены за отмывание денег и ввоз наркотиков в Грузию

Sputnik Грузия

Суд признал всех членов ОПГ виновными в отмывании денег и наркореализации 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T19:20+0400

2025-03-13T19:20+0400

2025-03-13T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал десять человек виновными в легализации незаконных доходов, а также в незаконном ввозе наркотиков на территорию Грузии организованной группой, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.Двое подсудимых были приговорены к 18 годам тюрьмы, один – к 15 годам и 5 месяцам, а остальные – к 16 годам лишения свободы. Суд также полностью согласился с ходатайством обвинения и постановил конфисковать в пользу государства восемь транспортных средств стоимостью более 1 млн лари, пять объектов недвижимости стоимостью до 4 млн лари, а также изъятые в результате обыска денежные средства в размере до 40 тысяч лари. Расследование, проведенное прокуратурой Грузии, установило, что в 2022 году гражданин Ирана создал организованную преступную группу с целью придания законного вида незаконным доходом, полученным от реализации наркотиков. Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 23 человека>>Среди членов организованной группы были распределены функции для маскировки имущества, полученного в результате преступной деятельности. Что касается руководителя преступной группы, то на доходы от сбыта наркотических средств он вел ресторанно-ночной бизнес по трем разным адресам в Тбилиси на имя других лиц. Целью клубного бизнеса была продажа наркотиков, а также сокрытие и отмывание полученного от них незаконного дохода. Члены организованной группы искусственно увеличивали доходы, получаемые указанными клубами, в частности, в октябре 2023 года обвиняемые якобы получили доход в размере 3 млн лари всего за пять дней, таким образом они скрыли происхождение денег, полученных в результате сбыта наркотических средств. В результате преступной деятельности руководитель ОПГ приобрел от имени ее членов дорогостоящее недвижимое имущество, предположительно, на средства, полученные незаконным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, иран, тбилисский городской суд, наркотики, наркопреступления в грузии