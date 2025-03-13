https://sputnik-georgia.ru/20250313/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-vyzyvaet--na-nosu-matchi-protiv-armenii-292478787.html
Главный тренер сборной Грузии вызывает – на носу матчи против Армении
Главный тренер сборной Грузии вызывает – на носу матчи против Армении
Sputnik Грузия
Сборная Грузии активно готовится к двухматчевому противостоянию с Арменией за право места в дивизионе B Лиги наций 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T22:50+0400
2025-03-13T22:50+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу французский специалист Вилли Саньоль назвал состав команды на матчи плей-офф Лиги Наций УЕФА против Армении. Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Все билеты на матч уже распроданы. В случае победы над Арменией в двухматчевом поединке сборная Грузии сохранит свое место в дивизионе B Лиги Наций. В списке вызванных на игру есть один дебютант – 20-летний Лука Лацабидзе, который впервые в карьере получил приглашение на тренировочный сбор национальной сборной. Игрок донецкого "Шахтера" в настоящее время находится в аренде в "Черноморце". Матч сборных Грузии и Армении по футболу покажут на большом экране в центре Тбилиси>>Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадиппу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция).Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лаша Двали ("АПОЭЛ", Кипр), Лука Лохошвили ("Салернитана", Италия), Георгий Гохолеишвили ("Копенгаген", Дания), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лацабидзе ("Черноморец", Украина). Полузащитник/нападение: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Ника Квеквескири ("Нирехаза", Венгрия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Леван Шенгелия ("Оффи Крит", Греция), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Георгий Зария ("Кайрат", Казахстан), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпик Лион", Франция).Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги Наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, армения, вилли саньоль, георгий мамардашвили, георгий лория, уефа
спорт, грузия, новости, армения, вилли саньоль, георгий мамардашвили, георгий лория, уефа
Главный тренер сборной Грузии вызывает – на носу матчи против Армении
Сборная Грузии активно готовится к двухматчевому противостоянию с Арменией за право места в дивизионе B Лиги наций
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу французский специалист Вилли Саньоль назвал состав команды на матчи плей-офф Лиги Наций УЕФА против Армении.
Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Все билеты на матч уже распроданы.
В случае победы над Арменией в двухматчевом поединке сборная Грузии сохранит свое место в дивизионе B Лиги Наций.
В списке вызванных на игру есть один дебютант – 20-летний Лука Лацабидзе, который впервые в карьере получил приглашение на тренировочный сбор национальной сборной. Игрок донецкого "Шахтера" в настоящее время находится в аренде в "Черноморце".
Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадиппу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция).
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лаша Двали ("АПОЭЛ", Кипр), Лука Лохошвили ("Салернитана", Италия), Георгий Гохолеишвили ("Копенгаген", Дания), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лацабидзе ("Черноморец", Украина).
Полузащитник/нападение: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Ника Квеквескири ("Нирехаза", Венгрия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Леван Шенгелия ("Оффи Крит", Греция), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Георгий Зария ("Кайрат", Казахстан), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпик Лион", Франция).
Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги Наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.