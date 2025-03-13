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Ослабление "глубинного государства" почувствуют в первую очередь в Грузии – депутат
Ослабление "глубинного государства" почувствуют в первую очередь в Грузии – депутат
Sputnik Грузия
Депутат Мачарашвили надеется, что борьба президента США с "глубинным государством" увенчается успехом и отразится непосредственно на Грузии 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Ослабление влияния "глубинного государства" (Deep state) будет ощущаться в первую очередь в Грузии, и власти страны надеются, что администрация президента США Дональда Трампа сможет успешно пройти этот тест, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Одной из главных задач в администрации Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день первое лицо США добилось массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начало чистку государственных служащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID было объявлено "преступной организацией", и идет проверка его финансов.Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что представители "глубинного государства" призывали правительство страны присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт". Премьер Грузии поблагодарил протестующих>>Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, сша, украина, брюссель, дональд трамп, михаил кавелашвили, гурам мачарашвили, "сила народа", usaid
Ослабление "глубинного государства" почувствуют в первую очередь в Грузии – депутат
Депутат Мачарашвили надеется, что борьба президента США с "глубинным государством" увенчается успехом и отразится непосредственно на Грузии
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Ослабление влияния "глубинного государства" (Deep state) будет ощущаться в первую очередь в Грузии, и власти страны надеются, что администрация президента США Дональда Трампа сможет успешно пройти этот тест, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Одной из главных задач в администрации Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день первое лицо США добилось массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начало чистку государственных служащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID было объявлено "преступной организацией", и идет проверка его финансов.
"Давления со стороны Белого дома больше нет, но зато есть давление со стороны Брюсселя и различных стран и посольств, в том числе некоторых конгрессменов Конгресса США. Поэтому с надеждой будем ждать, что Трамп и его администрация смогут пройти тест в отношении Грузии, и если Deep state ослабится, мы почувствуем это в первую очередь", – заявил Мачарашвили.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что представители "глубинного государства" призывали правительство страны присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт".
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России