https://sputnik-georgia.ru/20250313/oslablenie-glubinnogo-gosudarstva-pochuvstvuyut-v-pervuyu-ochered-v-gruzii--deputat-292478290.html

Ослабление "глубинного государства" почувствуют в первую очередь в Грузии – депутат

Ослабление "глубинного государства" почувствуют в первую очередь в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Депутат Мачарашвили надеется, что борьба президента США с "глубинным государством" увенчается успехом и отразится непосредственно на Грузии 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T16:50+0400

2025-03-13T16:50+0400

2025-03-13T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Ослабление влияния "глубинного государства" (Deep state) будет ощущаться в первую очередь в Грузии, и власти страны надеются, что администрация президента США Дональда Трампа сможет успешно пройти этот тест, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Одной из главных задач в администрации Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день первое лицо США добилось массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начало чистку государственных служащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID было объявлено "преступной организацией", и идет проверка его финансов.Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что представители "глубинного государства" призывали правительство страны присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт". Премьер Грузии поблагодарил протестующих>>Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, украина, брюссель, дональд трамп, михаил кавелашвили, гурам мачарашвили, "сила народа", usaid