https://sputnik-georgia.ru/20250313/premer-gruzii-poblagodaril-protestuyuschikh-292475675.html

Премьер Грузии поблагодарил протестующих

Премьер Грузии поблагодарил протестующих

Sputnik Грузия

В Грузии с 28 ноября 2024 года ежедневно проходят акции протеста 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T11:43+0400

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2025-03-13T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил участников акций протеста в Тбилиси за то, что они ежедневно пополняют бюджет десятками тысяч лари. Парламент Грузии в начале февраля 2025 года утвердил поправки в статью "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", которые касаются как увеличения штрафов за нарушения, так и введения ряда ограничений на проведение акций протеста. Так, штраф за перекрытие дороги увеличен с 500 лари до 5 тысяч. По словам премьера, оппозиция находится в тяжелом положении, собирая около 300 человек всего на один час. Он также отметил, что у оппозиционных политиков очень сложные отношения внутри партий, не говоря уже о межпартийных отношениях. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе