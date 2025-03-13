https://sputnik-georgia.ru/20250313/proekt-zakona-o-narkopolitike-nuzhno-dorabotat--premer-gruzii-292477676.html

Проект закона о наркополитике нужно доработать – премьер Грузии

Проект закона о наркополитике нужно доработать – премьер Грузии

Sputnik Грузия

По мнению Кобахидзе, правительство обязано наказывать реализаторов, а наркозависимых граждан – поддерживать 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T15:50+0400

2025-03-13T15:50+0400

2025-03-13T15:50+0400

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ираклий кобахидзе

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наркополитика

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Проект поправок в законодательство об ужесточении наркополитики в Грузии нуждается в доработке, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов. В то же время, он отметил, что политика правительства должна разниться в отношении продавцов наркотиков и наркозависимых. По мнению премьера, государственная политика должна быть нацелена на убеждение населения в трагических последствиях употребления запрещенных средств для организма и, в целом, развития человека. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Считает грузин глупыми! Глава парламента Грузии резко ответил экс-главе Минобороны Украины>>Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, наркотики, наркополитика