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Считает грузин глупыми! Глава парламента Грузии резко ответил экс-главе Минобороны Украины
Считает грузин глупыми! Глава парламента Грузии резко ответил экс-главе Минобороны Украины
Sputnik Грузия
Власти Грузии после начала конфликта на Украине отказались от организованной отправки добровольцев 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T12:53+0400
2025-03-13T12:53+0400
2025-03-13T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников либо не знает, что значит вовлекать другую страну в военный конфликт, либо считает грузин глупыми, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Резников ранее назвал полной ложью утверждение о том, что Киев пытался заставить Тбилиси открыть "второй фронт". По его словам, не было ни одной попытки, ни малейшего давления со стороны Киева. Это никогда не было частью нашей политики, отметил Резников. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкции. "Что означает, когда министр обороны не знает, что отправка другой страной добровольцев на официальных самолетах напрямую подразумевает участие в войне?! Тогда либо он не разбирается, что значит включиться или не включиться в войну, или же думает, что мы, грузины, глупые", – сказал Папуашвили. Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию>>К открытию "второго фронта" Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе Алексей Данилов, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов и вовсе был снят с должности посла Украины в Грузии. Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток>>Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, Украина ввела санкции против родственников основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили – брата, Александра Иванишвили, и его супруги Кетеван Хараидзе, двоюродного брата, бизнесмена Учи Мамацашвили, и его сына Тите Мамацашвили, а также грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее учредителя Тамаза Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло их в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся бывшая правящая партия "Единое национальное движение", партии-наследники и сателлиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, шалва папуашвили, михаил саакашвили, владимир зеленский, georgian airways, единое национальное движение, киев
Считает грузин глупыми! Глава парламента Грузии резко ответил экс-главе Минобороны Украины
12:53 13.03.2025 (обновлено: 13:09 13.03.2025)
Власти Грузии после начала конфликта на Украине отказались от организованной отправки добровольцев
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников либо не знает, что значит вовлекать другую страну в военный конфликт, либо считает грузин глупыми, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Резников ранее назвал полной ложью утверждение о том, что Киев пытался заставить Тбилиси открыть "второй фронт". По его словам, не было ни одной попытки, ни малейшего давления со стороны Киева. Это никогда не было частью нашей политики, отметил Резников.
"Я видел интервью с бывшим министром обороны Украины, который так удивился, что, мол, "как это, мы ни в коем случае не собирались втягивать грузин в войну". А что, разве это я просил отправлять грузин на войну?" – заявил Папуашвили в эфире "Рустави 2".
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкции.
"Что означает, когда министр обороны не знает, что отправка другой страной добровольцев на официальных самолетах напрямую подразумевает участие в войне?! Тогда либо он не разбирается, что значит включиться или не включиться в войну, или же думает, что мы, грузины, глупые", – сказал Папуашвили.
К открытию "второго фронта" Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе Алексей Данилов, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.
После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
В июне 2022 года Долгов и вовсе был снят с должности посла Украины в Грузии.
Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, Украина ввела санкции против родственников основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили – брата, Александра Иванишвили, и его супруги Кетеван Хараидзе, двоюродного брата, бизнесмена Учи Мамацашвили, и его сына Тите Мамацашвили, а также грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее учредителя Тамаза Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло их в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся бывшая правящая партия "Единое национальное движение", партии-наследники и сателлиты.