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РФ представила США свой взгляд на урегулирование конфликта на Украине
РФ представила США свой взгляд на урегулирование конфликта на Украине
Sputnik Грузия
Появились сведения, что российская сторона передала американской свои требования по миру на Украине, некоторые из них уже ранее озвучивались 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T12:24+0400
2025-03-13T12:24+0400
2025-03-13T12:48+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Россия якобы уже передала США перечень условий для заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине и перезапуску российско-американских отношений, однако ни Москва, ни Вашингтон пока официально не прокомментировали эту информацию, сообщает РИА Новости. Встреча делегаций США и Украины состоялась во вторник в Саудовской Аравии. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором сообщается, что Украина согласилась на предложенное США 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. В документе также указано, что США немедленно возобновляют обмен разведданными и восстанавливают военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружений Украине через польский хаб Ясенка вернулись к прежним объемам.Пока неясно, что именно было включено в список требований, однако сообщается, что выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.Интересы РФ и США будут всегда в противоречии – глава МИД РФ>>Агентство утверждает, что официальные лица РФ и США обсуждали эти условия в ходе встреч в течение последних трех недель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
РФ представила США свой взгляд на урегулирование конфликта на Украине
12:24 13.03.2025 (обновлено: 12:48 13.03.2025)
Появились сведения, что российская сторона передала американской свои требования по миру на Украине, некоторые из них уже ранее озвучивались
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.
Россия якобы уже передала США перечень условий для заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине и перезапуску российско-американских отношений, однако ни Москва, ни Вашингтон пока официально не прокомментировали эту информацию, сообщает РИА Новости
.
Встреча делегаций США и Украины состоялась во вторник в Саудовской Аравии. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором сообщается, что Украина согласилась на предложенное США 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. В документе также указано, что США немедленно возобновляют обмен разведданными и восстанавливают военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружений Украине через польский хаб Ясенка вернулись к прежним объемам.
"Россия представила США список требований для сделки… и перезапуска отношений с Вашингтоном", – утверждается в сообщении.
Пока неясно, что именно было включено в список требований, однако сообщается, что выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.
Агентство утверждает, что официальные лица РФ и США обсуждали эти условия в ходе встреч в течение последних трех недель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.
Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.