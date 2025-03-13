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В Грузии потеплеет до 29 градусов – прогноз синоптиков
В Грузии потеплеет до 29 градусов – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
После затяжного снегопада и непогоды на большей части территории страны будет тепло и солнечно 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T18:50+0400
2025-03-13T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Теплая погода без осадков сохранится на территории Грузии в ближайшие дни, а в западной части страны температура воздуха может повыситься до 29 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В столице Грузии 14-16 марта синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура воздуха в Тбилиси днем составит плюс 23-25 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) будет тепло и без осадков. Температура воздуха зафиксируется на отметке 25-27 градусов тепла. В низменных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили и Озургети) также ожидается теплая погода без осадков. Столбик термометра днем поднимется до плюс 22-27 градусов. Что касается горных районов Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал), то в ближайшие дни погода также будет теплой и без осадков. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 24-26 градусов выше нуля. В Грузии потеплеет до 27 градусов – прогноз синоптиков>>Погода без осадков ожидается и в горных районах Западной Грузии (Местия и Бахмаро), где температура воздуха днем составит плюс 19-21 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) в ближайшие дни будет тепло и без осадков. Температура воздуха днем повысится до плюс 25-27 градусов. Солнечно и тепло будет и в Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета и Дедоплисцкаро). Здесь столбик термометра днем поднимется до плюс 24-26 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети и Пасанаури) будет без осадков. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке плюс 20-22 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури и Омало) будет без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 15-17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
В Грузии потеплеет до 29 градусов – прогноз синоптиков
После затяжного снегопада и непогоды на большей части территории страны будет тепло и солнечно
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Теплая погода без осадков сохранится на территории Грузии в ближайшие дни, а в западной части страны температура воздуха может повыситься до 29 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В столице Грузии 14-16 марта синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура воздуха в Тбилиси днем составит плюс 23-25 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) будет тепло и без осадков. Температура воздуха зафиксируется на отметке 25-27 градусов тепла.
В низменных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили и Озургети) также ожидается теплая погода без осадков. Столбик термометра днем поднимется до плюс 22-27 градусов.
Что касается горных районов Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал), то в ближайшие дни погода также будет теплой и без осадков. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 24-26 градусов выше нуля.
Погода без осадков ожидается и в горных районах Западной Грузии (Местия и Бахмаро), где температура воздуха днем составит плюс 19-21 градус.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) в ближайшие дни будет тепло и без осадков. Температура воздуха днем повысится до плюс 25-27 градусов.
Солнечно и тепло будет и в Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета и Дедоплисцкаро). Здесь столбик термометра днем поднимется до плюс 24-26 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети и Пасанаури) будет без осадков. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке плюс 20-22 градуса.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури и Омало) будет без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 15-17 градусов.