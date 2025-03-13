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Замечания от чешских друзей Саакашвили не принимаются – спикер парламента
Замечания от чешских друзей Саакашвили не принимаются – спикер парламента
Sputnik Грузия
Папуашвили ждет извинений перед грузинским народом от тех политиков, которые призывали освободить коррумпированного экс-президента 13.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Власти Грузии не примут замечаний от чешских политиков, которые требуют проведения в стране новых парламентских выборов, при этом поддерживая осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Комитет по внешним связям, обороны и безопасности Сената Чехии принял резолюцию по Грузии. В документе чешскому правительству рекомендуют потребовать проведения в Грузии новых парламентских выборов, освобождения политзаключенных, отмены антидемократических законов, затрагивающих СМИ и гражданское общество. По словам спикера парламента, представители властей Чехии поддержали резолюцию Европарламента по Саакашвили, где требовали освобождения экс-президента. Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Экс-президент Грузии призывала открыть в стране "второй фронт" – премьер>>До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, чехия, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, европарламент
Замечания от чешских друзей Саакашвили не принимаются – спикер парламента
17:50 13.03.2025 (обновлено: 17:52 13.03.2025)
Папуашвили ждет извинений перед грузинским народом от тех политиков, которые призывали освободить коррумпированного экс-президента
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Власти Грузии не примут замечаний от чешских политиков, которые требуют проведения в стране новых парламентских выборов, при этом поддерживая осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Комитет по внешним связям, обороны и безопасности Сената Чехии принял резолюцию по Грузии. В документе чешскому правительству рекомендуют потребовать проведения в Грузии новых парламентских выборов, освобождения политзаключенных, отмены антидемократических законов, затрагивающих СМИ и гражданское общество.
"Пусть ждут. Пусть друзья Саакашвили ждут проведения новых выборов. Ничто не мешает ожиданию. От друзей Саакашвили мы не примем ни одного замечания", – заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, представители властей Чехии поддержали резолюцию Европарламента по Саакашвили, где требовали освобождения экс-президента.
"Поэтому единственное, что мы ожидаем от друзей Саакашвили – это извинений перед грузинским народом. Все остальное на этом фоне теряет свою ценность для нас. Люди, которые поддерживают коррумпированного человека, создавшего систему пыток людей, какие замечания мы должны принять от них", – добавил Папуашвили.
Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.