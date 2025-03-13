https://sputnik-georgia.ru/20250313/zamechaniya-ot-cheshskikh-druzey-saakashvili-ne-prinimayutsya--spiker-parlamenta-292481438.html

Замечания от чешских друзей Саакашвили не принимаются – спикер парламента

Замечания от чешских друзей Саакашвили не принимаются – спикер парламента

Sputnik Грузия

Папуашвили ждет извинений перед грузинским народом от тех политиков, которые призывали освободить коррумпированного экс-президента 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T17:50+0400

2025-03-13T17:50+0400

2025-03-13T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Власти Грузии не примут замечаний от чешских политиков, которые требуют проведения в стране новых парламентских выборов, при этом поддерживая осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Комитет по внешним связям, обороны и безопасности Сената Чехии принял резолюцию по Грузии. В документе чешскому правительству рекомендуют потребовать проведения в Грузии новых парламентских выборов, освобождения политзаключенных, отмены антидемократических законов, затрагивающих СМИ и гражданское общество. По словам спикера парламента, представители властей Чехии поддержали резолюцию Европарламента по Саакашвили, где требовали освобождения экс-президента. Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Экс-президент Грузии призывала открыть в стране "второй фронт" – премьер>>До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, чехия, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, европарламент