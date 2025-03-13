https://sputnik-georgia.ru/20250313/eks-prezident-gruzii-prizyvala-otkryt-v-strane-vtoroy-front---premer-292477416.html

Экс-президент Грузии призывала открыть в стране "второй фронт" - премьер

Экс-президент Грузии призывала открыть в стране "второй фронт" - премьер

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили было трудно адекватно воспринимать некоторые вещи, отметил премьер Грузии 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T13:52+0400

2025-03-13T13:52+0400

2025-03-13T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили после начала конфликта на Украине призывала власти страны "стать героями" и открыть "второй фронт" против России - она действовала как агент "глубинного государства" (Deep state), заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. О встрече с Зурабишвили, которая прошла через несколько дней после начала конфликта на Украине, глава грузинского правительства рассказал в интервью телеканалу "Имеди". По словам Кобахидзе, разговор, на котором также присутствовал глава парламента Шалва Папуашвили, Зурабишвили начала с вопроса "Чего вы хотите?". "Это были ее первые слова, без приветствия. Она сказала, что Зеленский – герой, и мы должны быть такими же. Это был прямой призыв, то есть мы должны были сделать то же самое в той ситуации, в которой тогда находились украинские власти, мы должны были стать героями, а стать героями означало, что мы должны были открыть "второй фронт", - заявил Кобахидзе. Считает грузин глупыми! Глава парламента Грузии резко ответил экс-главе Минобороны Украины>>По словам премьера, на это он ответил, что думает иначе, и Зурабишвили частично согласилась. "Я ей сказал, что в восприятии конкретные власти могут быть героями, но факт может быть другим. Она ответила, что в современной политике – главное восприятие. Я сказал, что для тысячи погибших украинцев и членов их семей главное факт, а не восприятие. Это реально так", - отметил премьер.Главное всегда факты, а не восприятие что достаточно четко подтвердилось для всех, отметил премьер.Дальше, по словам Кобахидзе, были прямые грубые угрозы, санкции. А когда стало ясно, что с Зурабишвили не было смысла разговаривать, всякое общение прекратилось, отметил премьер. "С какого-то момента никакой коммуникации не существовало, всевозможные линии, в том числе и линии адекватности, были пересечены, соответственно коммуникация с ней прекратилась. Она действовала как агент "глубинного государства", но в этом ей также способствовало то, что ей самой было трудно адекватно воспринимать некоторые вещи", - заявил Кобахидзе. Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток>>Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, украина