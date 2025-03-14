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Что мешает европейскому бизнесу в Грузии? Результаты исследования
Что мешает европейскому бизнесу в Грузии? Результаты исследования
Sputnik Грузия
Результаты указывают на политическую нестабильность, непоследовательность политики правительства и нехватку профессиональных кадров 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T21:50+0400
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2025-03-14T21:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Политическая нестабильность и недостаток квалифицированных кадров европейские бизнесмены называют главным сдерживающим фактором для бизнеса в Грузии, говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (EBA). Исследование проводилось среди 200 европейских компаний. Согласно результатам исследования, 76,8% опрошенных компаний назвали основной проблемой политическую нестабильность, 65,9% опрошенных – дефицит рабочей силы и недостаточность их навыков, а 58% –неэффективную судебную систему. Компании выразили недовольство непоследовательной политикой властей и слабостью институтов, что ослабляет инвестиционный климат. Кроме того, по их мнению, острый дефицит квалифицированной рабочей силы, высокая эмиграция и несоответствующие образовательные программы еще больше усугубляют проблему поиска кадров.Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк>>При этом компании отметили, что, несмотря на высокие затраты, инвестиции во внутренние тренинги персонала дают положительные результаты для бизнеса. Это подтверждает, что развитие трудовых ресурсов является главной движущей силой устойчивости. Также в исследовании указано, что сокращение экспорта грузинской продукции в ЕС связано со следующими причинами: Отмечено, что малые и средние предприятия, несмотря на рост, по-прежнему сталкиваются с проблемой недостаточных экономических вкладов, и их доступ к рынкам ЕС остается проблематичным. В отчете подчеркивается необходимость ускорения судебных и образовательных реформ для повышения доверия бизнеса. Торговый оборот Грузии со странами ЕС в 2024 году составил 5,2 миллиарда долларов, а в 2023-м – 4,5 миллиарда, рост обусловлен увеличением объема импорта, тогда как экспорт сократился на примерно 20%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, бизнес, европа
новости, грузия, экономика, бизнес, европа
Что мешает европейскому бизнесу в Грузии? Результаты исследования
Результаты указывают на политическую нестабильность, непоследовательность политики правительства и нехватку профессиональных кадров
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Политическая нестабильность и недостаток квалифицированных кадров европейские бизнесмены называют главным сдерживающим фактором для бизнеса в Грузии, говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (EBA).
Исследование проводилось среди 200 европейских компаний.
Согласно результатам исследования, 76,8% опрошенных компаний назвали основной проблемой политическую нестабильность, 65,9% опрошенных – дефицит рабочей силы и недостаточность их навыков, а 58% –неэффективную судебную систему.
Компании выразили недовольство непоследовательной политикой властей и слабостью институтов, что ослабляет инвестиционный климат.
Кроме того, по их мнению, острый дефицит квалифицированной рабочей силы, высокая эмиграция и несоответствующие образовательные программы еще больше усугубляют проблему поиска кадров.
При этом компании отметили, что, несмотря на высокие затраты, инвестиции во внутренние тренинги персонала дают положительные результаты для бизнеса. Это подтверждает, что развитие трудовых ресурсов является главной движущей силой устойчивости.
Также в исследовании указано, что сокращение экспорта грузинской продукции в ЕС связано со следующими причинами:
высокие затраты на соответствие стандартам ЕС;
нехватка аккредитованных лабораторий европейской сертификации;
ограниченное знание бизнесом регулятивных рамок.
Отмечено, что малые и средние предприятия, несмотря на рост, по-прежнему сталкиваются с проблемой недостаточных экономических вкладов, и их доступ к рынкам ЕС остается проблематичным.
В отчете подчеркивается необходимость ускорения судебных и образовательных реформ для повышения доверия бизнеса.
"Образовательные учреждения должны тесно сотрудничать с частным сектором, чтобы программы развития навыков были адаптированы к требованиям рынка. В то же время улучшение экономической политики и торговой инфраструктуры сыграет решающую роль в интеграции Грузии на рынок ЕС", – говорится в исследовании.
Торговый оборот Грузии со странами ЕС в 2024 году составил 5,2 миллиарда долларов, а в 2023-м – 4,5 миллиарда, рост обусловлен увеличением объема импорта, тогда как экспорт сократился на примерно 20%.