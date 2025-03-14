https://sputnik-georgia.ru/20250314/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi--poslednie-tendentsii-292456937.html

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции

Sputnik Грузия

Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T09:02+0400

2025-03-14T09:02+0400

2025-03-14T09:02+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

недвижимость в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/01/287115212_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3dc629c1027c56cf23d0ab20ac10a752.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе 2025 года снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В столице в январе 2025 года продано 2,9 тысячи квартир. Исследователи отмечают, что из всех квартир, сдача которых планируется в 2025 году, продано 77%, из них в большинстве случаев граждане воспользовались предложением внутренней рассрочки строительной компании.По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными. Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир (<$1,000 м2), что связано с растущими ценами. Нацбанк Грузии начнет пополнять международные резервы – глава регулятора>>Наибольшее количество квартир в ноябре 2024 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари. При этом самая высокая цена на квартиры – в районе Мтацминда (2 900 долларов за квадратный метр), далее следуют Ваке (2 501 доллар за квадратный метр) и Чугурети (1 798 долларов за квадратный метр). Самые низкие цены – в районах Диди Дигоми (1 037 долларов за квадратный метр), Глдани (1 032 доллара за квадратный метр) и Вашлиджвари (972 доллара за квадратный метр). В январе объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – было продано квартир на $242,2 млн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, недвижимость в тбилиси