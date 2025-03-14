Грузия лидирует в борьбе с терроризмом – новый отчет
© Ministry of Internal Affairs of Georgia / Спецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала
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Грузинская сторона улучшила свои показатели борьбы с террористическими угрозами, оказавшись в списке стран с нулевой активностью
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия входит в число стран, где фиксируется нулевое влияние терроризма, говорится в отчете "Глобальный индекс терроризма 2025" авторитетной международной организации Института экономики и мира.
"Глобальный индекс терроризма 2025" представляет собой всеобъемлющий аналитический документ о влиянии терроризма в мировом масштабе.
Грузия согласно отчету продолжает входить в список стран с нулевым показателем терроризма.
"Страна, вместе с Венгрией, Хорватией, Словенией, Румынией и десятками других государств, занимает последнее место, что означает, что в 2024 году в Грузии не было террористических инцидентов, и страна сохраняет безопасную среду. По этому показателю Грузия опережает государства-члены Большой семерки, Евросоюза и НАТО, в том числе Соединенные Штаты Америки, Канаду, Японию, Германию, Францию, Соединенное Королевство, Италию, Латвию, Литву, Бельгию, Нидерланды, Швецию", – говорится в комментарии СГБ Грузии.
По данным СГБ, Грузия за последние 10 лет улучшила общий показатель на 1.933 пункта и заняла высшее место среди позиций, предусмотренных отчетом.
В 2015 году в Грузии ужесточили антитеррористическое законодательство и увеличили сроки тюремного наказания за террористическую деятельность, призывы к терроризму и финансирование террористических организаций.
Позже также было введено наказание за оказание любого содействия террористическим организациям и их поддержку.
Особые меры СГБ Грузии применяются для проверки въезжающих в страну и контроля финансовых операций в стране.
Что еще написано в отчете
По данным исследования, во всем мире терроризм остается серьезной проблемой.
При этом число стран, в которых зарегистрирован террористический инцидент, увеличилось с 58 до 66 в 2024 году. Ситуация ухудшилась в 45 странах, а прогресс был зафиксирован в 34.
Число смертей от терроризма снизилось до 7555 в 2024 году, что на 13 процентов меньше показателя 2023 года. Однако, по мнению исследователей, эти улучшения были нивелированы продолжающимся распространением терроризма.