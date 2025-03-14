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Грузия лидирует в борьбе с терроризмом – новый отчет

Грузия лидирует в борьбе с терроризмом – новый отчет

Sputnik Грузия

Грузинская сторона улучшила свои показатели борьбы с террористическими угрозами, оказавшись в списке стран с нулевой активностью 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T17:50+0400

2025-03-14T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия входит в число стран, где фиксируется нулевое влияние терроризма, говорится в отчете "Глобальный индекс терроризма 2025" авторитетной международной организации Института экономики и мира. "Глобальный индекс терроризма 2025" представляет собой всеобъемлющий аналитический документ о влиянии терроризма в мировом масштабе. Грузия согласно отчету продолжает входить в список стран с нулевым показателем терроризма. По данным СГБ, Грузия за последние 10 лет улучшила общий показатель на 1.933 пункта и заняла высшее место среди позиций, предусмотренных отчетом. В 2015 году в Грузии ужесточили антитеррористическое законодательство и увеличили сроки тюремного наказания за террористическую деятельность, призывы к терроризму и финансирование террористических организаций. Почти 8 тысяч абонентов останутся в Тбилиси без газа на всю ночь>>Позже также было введено наказание за оказание любого содействия террористическим организациям и их поддержку. Особые меры СГБ Грузии применяются для проверки въезжающих в страну и контроля финансовых операций в стране. Что еще написано в отчетеПо данным исследования, во всем мире терроризм остается серьезной проблемой. При этом число стран, в которых зарегистрирован террористический инцидент, увеличилось с 58 до 66 в 2024 году. Ситуация ухудшилась в 45 странах, а прогресс был зафиксирован в 34. Число смертей от терроризма снизилось до 7555 в 2024 году, что на 13 процентов меньше показателя 2023 года. Однако, по мнению исследователей, эти улучшения были нивелированы продолжающимся распространением терроризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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