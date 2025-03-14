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Грузия лидирует в борьбе с терроризмом – новый отчет
Грузия лидирует в борьбе с терроризмом – новый отчет
Sputnik Грузия
Грузинская сторона улучшила свои показатели борьбы с террористическими угрозами, оказавшись в списке стран с нулевой активностью 14.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия входит в число стран, где фиксируется нулевое влияние терроризма, говорится в отчете "Глобальный индекс терроризма 2025" авторитетной международной организации Института экономики и мира. "Глобальный индекс терроризма 2025" представляет собой всеобъемлющий аналитический документ о влиянии терроризма в мировом масштабе. Грузия согласно отчету продолжает входить в список стран с нулевым показателем терроризма. По данным СГБ, Грузия за последние 10 лет улучшила общий показатель на 1.933 пункта и заняла высшее место среди позиций, предусмотренных отчетом. В 2015 году в Грузии ужесточили антитеррористическое законодательство и увеличили сроки тюремного наказания за террористическую деятельность, призывы к терроризму и финансирование террористических организаций. Почти 8 тысяч абонентов останутся в Тбилиси без газа на всю ночь&gt;&gt;Позже также было введено наказание за оказание любого содействия террористическим организациям и их поддержку. Особые меры СГБ Грузии применяются для проверки въезжающих в страну и контроля финансовых операций в стране. Что еще написано в отчетеПо данным исследования, во всем мире терроризм остается серьезной проблемой. При этом число стран, в которых зарегистрирован террористический инцидент, увеличилось с 58 до 66 в 2024 году. Ситуация ухудшилась в 45 странах, а прогресс был зафиксирован в 34. Число смертей от терроризма снизилось до 7555 в 2024 году, что на 13 процентов меньше показателя 2023 года. Однако, по мнению исследователей, эти улучшения были нивелированы продолжающимся распространением терроризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, венгрия, хорватия, словения, сгб, нато, борьба с терроризмом
грузия, новости, общество, венгрия, хорватия, словения, сгб, нато, борьба с терроризмом

Грузия лидирует в борьбе с терроризмом – новый отчет

17:50 14.03.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia / Спецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала
Спецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia /
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Грузинская сторона улучшила свои показатели борьбы с террористическими угрозами, оказавшись в списке стран с нулевой активностью
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия входит в число стран, где фиксируется нулевое влияние терроризма, говорится в отчете "Глобальный индекс терроризма 2025" авторитетной международной организации Института экономики и мира.
"Глобальный индекс терроризма 2025" представляет собой всеобъемлющий аналитический документ о влиянии терроризма в мировом масштабе.
Грузия согласно отчету продолжает входить в список стран с нулевым показателем терроризма.

"Страна, вместе с Венгрией, Хорватией, Словенией, Румынией и десятками других государств, занимает последнее место, что означает, что в 2024 году в Грузии не было террористических инцидентов, и страна сохраняет безопасную среду. По этому показателю Грузия опережает государства-члены Большой семерки, Евросоюза и НАТО, в том числе Соединенные Штаты Америки, Канаду, Японию, Германию, Францию, Соединенное Королевство, Италию, Латвию, Литву, Бельгию, Нидерланды, Швецию", – говорится в комментарии СГБ Грузии.

По данным СГБ, Грузия за последние 10 лет улучшила общий показатель на 1.933 пункта и заняла высшее место среди позиций, предусмотренных отчетом.
В 2015 году в Грузии ужесточили антитеррористическое законодательство и увеличили сроки тюремного наказания за террористическую деятельность, призывы к терроризму и финансирование террористических организаций.
Почти 8 тысяч абонентов останутся в Тбилиси без газа на всю ночь>>
Позже также было введено наказание за оказание любого содействия террористическим организациям и их поддержку.
Особые меры СГБ Грузии применяются для проверки въезжающих в страну и контроля финансовых операций в стране.

Что еще написано в отчете

По данным исследования, во всем мире терроризм остается серьезной проблемой.
При этом число стран, в которых зарегистрирован террористический инцидент, увеличилось с 58 до 66 в 2024 году. Ситуация ухудшилась в 45 странах, а прогресс был зафиксирован в 34.
Число смертей от терроризма снизилось до 7555 в 2024 году, что на 13 процентов меньше показателя 2023 года. Однако, по мнению исследователей, эти улучшения были нивелированы продолжающимся распространением терроризма.
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