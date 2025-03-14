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Обвиняемые не смогли получить права на долгосрочные свидания в Грузии

Обвиняемые не смогли получить права на долгосрочные свидания в Грузии

Sputnik Грузия

Дозволение на долгосрочные свидания и видеосвидания заключенным, ждущим приговора, может носить в себе потенциальную угрозу правосудию 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T14:50+0400

2025-03-14T14:50+0400

2025-03-14T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Конституционный суд Грузии отклонил иск Народного защитника Грузии, который требовал признать неконституционной норму о запрете долгосрочных свиданий и видеосвиданий заключенным, ждущим приговора. Обвиняемые имеют право лишь на краткосрочные свидания с ближайшими родственниками, а также на телефонные разговоры и переписку в Грузии.Конституционный суд пояснил, что контакт обвиняемого с семьей и близкими ограничивается исключением права на длительные свидания и видеосвидания, поскольку существует реальная угроза того, что обвиняемый может помешать интересам следствия и правосудия.Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по "делу о пиджаках">>В частности, по мнению суда, предоставление обвиняемому возможности прямого и непосредственного контакта с членами его семьи без надзора представителей тюрьмы может создать значительную угрозу осуществлению правосудия. По мнению суда, угрозу осуществления правосудия несут и видеосвидания, так как они предполагают общение не только словами, но и языком тела, что невозможно проконтролировать. Также Народный защитник оспаривал и лишение права на видеосвидания отбывающих наказание в тюрьме заключенных особого риска. Однако Конституционный суд отклонил и эту часть иска, отметив, что в тюрьму такого рода заключенные попадают после индивидуальной оценки рисков. Суд обратил внимание на те угрозы, которые связаны с коммуникацией осужденного особого риска с членами семьи или с другими лицами посредством видеосвидания; в том числе, и на вероятность использования таких свиданий в незаконных целях. В частности, в тюрьму такого типа попадают только опасные преступники, которые могут оказать влияние как на находящихся на свободе граждан, так и на других заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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