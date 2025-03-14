Обвиняемые не смогли получить права на долгосрочные свидания в Грузии
© courtesy of Constitutional Court of GeorgiaКонституционный суд Грузии
© courtesy of Constitutional Court of Georgia
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Дозволение на долгосрочные свидания и видеосвидания заключенным, ждущим приговора, может носить в себе потенциальную угрозу правосудию
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Конституционный суд Грузии отклонил иск Народного защитника Грузии, который требовал признать неконституционной норму о запрете долгосрочных свиданий и видеосвиданий заключенным, ждущим приговора.
Обвиняемые имеют право лишь на краткосрочные свидания с ближайшими родственниками, а также на телефонные разговоры и переписку в Грузии.
Суд указывает на то, что обвиняемые и осужденные лица полностью отличаются друг от друга не только по их процессуально-правовому статусу, но и наличием угроз, которые мешают интересам следствия и, в целом, эффективному осуществлению правосудия.
Конституционный суд пояснил, что контакт обвиняемого с семьей и близкими ограничивается исключением права на длительные свидания и видеосвидания, поскольку существует реальная угроза того, что обвиняемый может помешать интересам следствия и правосудия.
В частности, по мнению суда, предоставление обвиняемому возможности прямого и непосредственного контакта с членами его семьи без надзора представителей тюрьмы может создать значительную угрозу осуществлению правосудия.
"При таком контакте может увеличиться вероятность невозможности установления истины по делу, кроме того, существует относительно небольшой, но учитываемый риск того, что в пенитенциарное учреждение попадут запрещенные предметы, через контакт с членами семьи будет установлена или облегчена коммуникация с криминальными группировками или обмен информацией с ними", – говорится в решении суда.
По мнению суда, угрозу осуществления правосудия несут и видеосвидания, так как они предполагают общение не только словами, но и языком тела, что невозможно проконтролировать.
"Кроме того, видеосвидание осуществляется под визуальным и/или электронным наблюдением представителей пенитенциарного учреждения, но без прослушивания. Поскольку государство лишено возможности осуществлять аудиоконтроль над обвиняемым во время видеосвидания, однозначно увеличивается вероятность создания угрозы легитимным целям", – говорится в сообщении.
Также Народный защитник оспаривал и лишение права на видеосвидания отбывающих наказание в тюрьме заключенных особого риска. Однако Конституционный суд отклонил и эту часть иска, отметив, что в тюрьму такого рода заключенные попадают после индивидуальной оценки рисков.
Суд обратил внимание на те угрозы, которые связаны с коммуникацией осужденного особого риска с членами семьи или с другими лицами посредством видеосвидания; в том числе, и на вероятность использования таких свиданий в незаконных целях.
В частности, в тюрьму такого типа попадают только опасные преступники, которые могут оказать влияние как на находящихся на свободе граждан, так и на других заключенных.