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Правительство защищает будущие поколения в Грузии – вице-спикер парламента
Правительство защищает будущие поколения в Грузии – вице-спикер парламента
Sputnik Грузия
По мнению Вольского, ужесточение наркополитики направлено на защиту будущих поколений, а не на наказание больных этим недугом 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T15:50+0400
2025-03-14T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Власти Грузии должны защитить будущее поколение и сделать подход государства особенно строгим в отношении тех, кто занимается наркоторговлей, и, в то же время, остаться лояльным к наркозависимым лицам, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Парламент Грузии приступает к рассмотрению пакета законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов. Однако, как отметил политик, это никоим образом не повлияет на защиту прав человека. Все люди должны быть защищены, особенно если человек болен и одержим тяжелым недугом, который приносят наркотики, заявил Вольский. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проект поправок в законодательство об ужесточении наркополитики в Грузии нуждается в доработке. Он отметил, что политика правительства должна разниться в отношении продавцов наркотиков и наркозависимых. По мнению премьера, государственная политика должна быть нацелена на убеждение населения в трагических последствиях употребления запрещенных средств для организма и, в целом, для развития человека. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Грузия приветствует согласование проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном>>Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, наркотики, наркополитика
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, наркотики, наркополитика
Правительство защищает будущие поколения в Грузии – вице-спикер парламента
По мнению Вольского, ужесточение наркополитики направлено на защиту будущих поколений, а не на наказание больных этим недугом
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Власти Грузии должны защитить будущее поколение и сделать подход государства особенно строгим в отношении тех, кто занимается наркоторговлей, и, в то же время, остаться лояльным к наркозависимым лицам, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Парламент Грузии приступает к рассмотрению пакета законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов.
"Мы должны защитить наше будущее поколение от этой опасности и быть особенно строгими к тем, кто ввозит, продает и распространяет наркотики для личной выгоды. И не только для личной выгоды, но, возможно, и для определенных целей, связанных с подрывом безопасности и стабильности Грузии", – заявил Вольский.
Однако, как отметил политик, это никоим образом не повлияет на защиту прав человека. Все люди должны быть защищены, особенно если человек болен и одержим тяжелым недугом, который приносят наркотики, заявил Вольский.
"Все должны знать, что в этом случае государство снова будет лояльным, ничего не изменится, но доступ к государственной службе и водительским удостоверениям будет ограничен", – заявил Вольский.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проект поправок в законодательство об ужесточении наркополитики в Грузии нуждается в доработке. Он отметил, что политика правительства должна разниться в отношении продавцов наркотиков и наркозависимых.
По мнению премьера, государственная политика должна быть нацелена на убеждение населения в трагических последствиях употребления запрещенных средств для организма и, в целом, для развития человека.
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.
Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром".
Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение.
Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах.
Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.