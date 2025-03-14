https://sputnik-georgia.ru/20250314/pravitelstvo-zaschischaet-buduschie-pokoleniya-v-gruzii--vitse-spiker-parlamenta-292493161.html

Правительство защищает будущие поколения в Грузии – вице-спикер парламента

Правительство защищает будущие поколения в Грузии – вице-спикер парламента

Sputnik Грузия

По мнению Вольского, ужесточение наркополитики направлено на защиту будущих поколений, а не на наказание больных этим недугом 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T15:50+0400

2025-03-14T15:50+0400

2025-03-14T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Власти Грузии должны защитить будущее поколение и сделать подход государства особенно строгим в отношении тех, кто занимается наркоторговлей, и, в то же время, остаться лояльным к наркозависимым лицам, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Парламент Грузии приступает к рассмотрению пакета законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов. Однако, как отметил политик, это никоим образом не повлияет на защиту прав человека. Все люди должны быть защищены, особенно если человек болен и одержим тяжелым недугом, который приносят наркотики, заявил Вольский. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проект поправок в законодательство об ужесточении наркополитики в Грузии нуждается в доработке. Он отметил, что политика правительства должна разниться в отношении продавцов наркотиков и наркозависимых. По мнению премьера, государственная политика должна быть нацелена на убеждение населения в трагических последствиях употребления запрещенных средств для организма и, в целом, для развития человека. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Грузия приветствует согласование проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном>>Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, наркотики, наркополитика