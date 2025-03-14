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Реформа междугородных перевозок в Грузии: новые стандарты и требования

Реформа междугородных перевозок в Грузии: новые стандарты и требования

Sputnik Грузия

Стандарты и требования ориентированы на обеспечение безопасности транспортировки пассажиров на всей территории Грузии 14.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Система электронного билетирования на междугородние перевозки должна вступить в силу в Грузии с 1 июня, заявил директор Фонда "Партнерство ради безопасности дорожного движения" Ираклий Изория на пресс-конференции. С 1 февраля 2024 года в Грузии вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещали полностью завершить реформу до мая 2025 года. Кроме того, с 1 июня междугородние перевозки на расстояния свыше 150 км смогут выполнять только автобусы стандарта Евро-4, возраст которых не превышает 20 лет. Также рассматривается возможность установки ограничителей скорости на междугородних маршрутах, что позволит снизить число нарушений и аварий. Программа мэрии Тбилиси для детей с аутизмом расширяется>>По словам Изория, с 1 марта в Грузии уже вступили в силу некоторые нововведения. Так, водители обязаны проходить медицинское обследование, каждые шесть месяцев сдавать тест на наркотики и предоставлять справку о состоянии здоровья. Также они должны подтверждать прохождение технического осмотра транспортного средства раз в год. С 1 января 2025 микроавтобусы (маршрутки – ред.) больше не ездят по дальним маршрутам, в том числе из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и так далее. Согласно решению Минэкономики Грузии, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, имеют право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые в законодательстве определены как автобусы. При этом весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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