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Сколько иностранцев выдворили из Грузии – данные за февраль

Сколько иностранцев выдворили из Грузии – данные за февраль

Sputnik Грузия

В феврале этого года грузинская сторона депортировала 85 граждан иностранных государств 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в феврале 2025 года выдворил из страны 85 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Ирана, Турции, Туркменистана, России, Азербайджана, Иордании, Нигерии, Алжира, Китая, Армении, Непала, Индии, Ирака, Египта, Ливана, Мьянмы, Литвы, Израиля и Камеруна. В январе из Грузии было выдворено 37 граждан. В 2024 году МВД Грузии выдворил из страны 430 иностранных граждан. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления.Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, – от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Подростковая преступность в Грузии: первые данные 2025 года>>Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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