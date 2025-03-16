https://sputnik-georgia.ru/20250316/kto-vystupit-na-pesennom-konkurse-evrovidenie-2025-ot-gruzii--292516857.html

Кто выступит на песенном конкурсе "Евровидение-2025" от Грузии?

Кто выступит на песенном конкурсе "Евровидение-2025" от Грузии?

Sputnik Грузия

Всего желание принять участие в конкурсе от Грузии выразили 18 исполнителей 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T16:15+0400

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2025-03-16T16:15+0400

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софо нижарадзе

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит 22-летняя Мариам Шенгелия с песней "Freedom ("Свобода"), сообщил Первый канал. Мариам Шенгелия – участница двух проектов на Первом канале, "Звезда Грузии" и "Голос". На сегодняшний день Мариам является солисткой популярной группы "Mix2ra". Певица также была бэк-вокалисткой представителя Грузии на "Евровидении-2020" Торнике Кипиани. В том году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Музыку к песне "Freedom" написала Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия. Режиссером музыкального клипа стал Каха Бухрашвили, художником по костюмам – Иза Надареишвили, а художественным оформлением клипа занимались Шако Попиашвили и Нино Цулая. Всего желание принять участие в конкурсе от Грузии выразили 18 исполнителей."Евровидение-2025" пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. Представительница Грузии Мариам Шенгелия примет участие во втором полуфинале 15 мая. "Евровидение - 2025" – представитель Грузии выступит во втором полуфинале>>Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия. В прошлом году Грузию представляла певица Нуца Бузаладзе, занявшая 21 место. Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, нуца бузаладзе, австрия, евровидение, софо нижарадзе