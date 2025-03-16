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Матч Грузия-Армения: кто будет капитаном команды в отсутствие Кашия?
Матч Грузия-Армения: кто будет капитаном команды в отсутствие Кашия?
Sputnik Грузия
Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване – все билеты на матч уже распроданы 16.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-16T10:51+0400
2025-03-16T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Капитаном команды в отсутствие Гурама Кашия в матче Лиги наций против Армении будет Отар Китеишвили, заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль.Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия пропустят матч против Армении в Ереване из-за желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций. Капитанскую повязку Отар Китеишвили получит впервые, а в ответном матче капитаном вновь будет Кашия.По словам французского специалиста, несмотря на то, что, к сожалению, в первом матче против Армении не смогут сыграть Кашия и Кварацхелия, оба они будут с остальными членами команды на сборе. "В их отсутствие мы дадим шанс другим игрокам, в том числе Сабе Гогличидзе, который находится в очень хорошей форме", – добавил он.В списке вызванных на игру также есть один дебютант – 20-летний Лука Лацабидзе, который впервые в карьере получил приглашение на тренировочный сбор национальной сборной. Игрок донецкого "Шахтера" в настоящее время находится в аренде в "Черноморце".Главный тренер сборной Грузии вызывает – на носу матчи против Армении >>"Матч против Армении – это историческое противостояние, кавказское дерби, и нас ждут сложные игры. Но мы не команда уровня Лиги C и обязательно должны сохранить место в Лиге B", – сказал Вилли Саньоль.В случае победы над Арменией в двухматчевом поединке сборная Грузии сохранит свое место в дивизионе B Лиги Наций. К слову, все билеты на матч уже распроданы.Что касается вратаря Георгия Мамардашвили, у него и "Валенсии" сейчас непростой период, отметил тренер. "Но мы знаем возможности Георгия и верим, что он скоро вернется в свою привычную форму", – сказал Саньоль.Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги Наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, гурам кашия, вилли саньоль, отар китеишвили, тбилиси, ереван, армения, спорт, грузия, новости
футбол, гурам кашия, вилли саньоль, отар китеишвили, тбилиси, ереван, армения, спорт, грузия, новости
Матч Грузия-Армения: кто будет капитаном команды в отсутствие Кашия?
Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване – все билеты на матч уже распроданы
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Капитаном команды в отсутствие Гурама Кашия в матче Лиги наций против Армении будет Отар Китеишвили, заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль.
Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия пропустят матч против Армении в Ереване из-за желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций. Капитанскую повязку Отар Китеишвили получит впервые, а в ответном матче капитаном вновь будет Кашия.
"Осенью наши игроки провели много матчей, в том числе на чемпионате Европы, и у них была заметна психологическая и физическая усталость. Сейчас, надеюсь, они будут намного более отдохнувшими", – сказал Саньоль на пресс-конференции.
По словам французского специалиста, несмотря на то, что, к сожалению, в первом матче против Армении не смогут сыграть Кашия и Кварацхелия, оба они будут с остальными членами команды на сборе.
"В их отсутствие мы дадим шанс другим игрокам, в том числе Сабе Гогличидзе, который находится в очень хорошей форме", – добавил он.
В списке вызванных на игру также есть один дебютант – 20-летний Лука Лацабидзе, который впервые в карьере получил приглашение на тренировочный сбор национальной сборной. Игрок донецкого "Шахтера" в настоящее время находится в аренде в "Черноморце".
"Матч против Армении – это историческое противостояние, кавказское дерби, и нас ждут сложные игры. Но мы не команда уровня Лиги C и обязательно должны сохранить место в Лиге B", – сказал Вилли Саньоль.
В случае победы над Арменией в двухматчевом поединке сборная Грузии сохранит свое место в дивизионе B Лиги Наций. К слову, все билеты на матч уже распроданы.
Что касается вратаря Георгия Мамардашвили, у него и "Валенсии" сейчас непростой период, отметил тренер. "Но мы знаем возможности Георгия и верим, что он скоро вернется в свою привычную форму", – сказал Саньоль.
Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги Наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.