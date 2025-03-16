https://sputnik-georgia.ru/20250316/politsiya-za-neskolko-chasov-raskryla-umyshlennoe-ubiystvo-v-tbilisi-292520953.html

Полиция за несколько часов раскрыла умышленное убийство в Тбилиси

Полиция за несколько часов раскрыла умышленное убийство в Тбилиси

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T21:00+0400

2025-03-16T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 19-летнего жителя Тбилиси по обвинению в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что обвиняемый возле одного из столичных баров ранил жертву холодным оружием, а затем скрылся с места происшествия. Обвиняемого задержали через несколько часов после инцидента в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.Молодой мужчина убит в Тбилиси во время потасовки>>МВД ведет расследование по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. По информации СМИ, словесная перепалка с участием жертвы началась в баре и продолжилась на улице. В драке также якобы участвовали несовершеннолетние.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство