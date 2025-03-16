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Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17 раз в истории стала чемпионом Европы

Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17 раз в истории стала чемпионом Европы

Sputnik Грузия

Лучшим игроком матча был признан Вано Каркадзе 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T18:30+0400

2025-03-16T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17 раз в истории стала чемпионом Европы, обыграв команду Испании со счетом 46:28 на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. В полуфинале чемпионата Европы 2 марта сборная Грузии по регби обыграла Румынию со счетом 43:5 и получила право сыграть в финале. Второй полуфинальный матч состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42. Во втором тайме сборная Грузия завладела преимуществом с самого начала и реализовала больше попыток. Вано Каркадзе и Акакий Табуцадзе оформили хет-трики. Кроме того, Табуцадзе реализовал 50-ю попытку в своей международной карьере. Лучшим игроком матча был признан Вано Каркадзе. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии со счетом 36:10 в Париже. Сборная Грузии занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби – Planetrugby>>В турнире не принимают участие сборные, выступающие в Кубке шести наций (Англия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция и Шотландия). Эмблемой сборной Грузии по регби является "боржгали" – древний символ, означающий солнце, энергию и вечную жизнь, поэтому болельщики называют команду "борджгалоснеби".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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