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Борьба с наркопреступлениями: в Западной Грузии задержаны двое

Борьба с наркопреступлениями: в Западной Грузии задержаны двое

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T11:01+0400

2025-03-17T11:01+0400

2025-03-17T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция в регионе Имерети задержала двух человек по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. В качестве вещдоков сотрудники правоохранительных органов изъяли личные вещи задержанных, а также наркотическое вещество "сушеная марихуана", хранившееся для дальнейшей реализации. Задержанные сами рассказали, где хранили марихуану.Следствие ведется по статье "Попытка приобретения, хранения и сбыта наркотического средства "марихуана" группой лиц по предварительному сговору". Преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари (около 550 долларов). По данным МВД, с 1 января 2024 года по 20 февраля 2025 года за курение марихуаны были оштрафованы 29 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится половина всех фактов. Антинаркотическая реформа в Грузии – аргументы за и против>>Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 1 438, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из 1 429 оштрафованных за хранение наркотического растения – 15 женщин. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы четверо несовершеннолетних и семь человек старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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