https://sputnik-georgia.ru/20250317/borba-s-narkoprestupleniyami-v-zapadnoy-gruzii-zaderzhany-dvoe-292519877.html
Борьба с наркопреступлениями: в Западной Грузии задержаны двое
Борьба с наркопреступлениями: в Западной Грузии задержаны двое
Sputnik Грузия
Преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T11:01+0400
2025-03-17T11:01+0400
2025-03-17T11:01+0400
происшествия
грузия
новости
западная грузия
тбилиси
имерети
наркопреступления в грузии
наркотики
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция в регионе Имерети задержала двух человек по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. В качестве вещдоков сотрудники правоохранительных органов изъяли личные вещи задержанных, а также наркотическое вещество "сушеная марихуана", хранившееся для дальнейшей реализации. Задержанные сами рассказали, где хранили марихуану.Следствие ведется по статье "Попытка приобретения, хранения и сбыта наркотического средства "марихуана" группой лиц по предварительному сговору". Преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари (около 550 долларов). По данным МВД, с 1 января 2024 года по 20 февраля 2025 года за курение марихуаны были оштрафованы 29 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится половина всех фактов. Антинаркотическая реформа в Грузии – аргументы за и против>>Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 1 438, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из 1 429 оштрафованных за хранение наркотического растения – 15 женщин. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы четверо несовершеннолетних и семь человек старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, имерети, наркопреступления в грузии, наркотики
происшествия, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, имерети, наркопреступления в грузии, наркотики
Борьба с наркопреступлениями: в Западной Грузии задержаны двое
Преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция в регионе Имерети задержала двух человек по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
В качестве вещдоков сотрудники правоохранительных органов изъяли личные вещи задержанных, а также наркотическое вещество "сушеная марихуана", хранившееся для дальнейшей реализации. Задержанные сами рассказали, где хранили марихуану.
Задержанным по 23 года, оба уже были судимы в прошлом.
Следствие ведется по статье "Попытка приобретения, хранения и сбыта наркотического средства "марихуана" группой лиц по предварительному сговору".
Преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Декриминализация, а не легализация
В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей.
Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари (около 550 долларов).
По данным МВД, с 1 января 2024 года по 20 февраля 2025 года за курение марихуаны были оштрафованы 29 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится половина всех фактов.
Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 1 438, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии.
Из 1 429 оштрафованных за хранение наркотического растения – 15 женщин. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы четверо несовершеннолетних и семь человек старше 60 лет.