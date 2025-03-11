https://sputnik-georgia.ru/20250311/antinarkoticheskaya-reforma-v-gruzii--argumenty-za-i-protiv-292448310.html

Антинаркотическая реформа в Грузии – аргументы за и против

Антинаркотическая реформа в Грузии – аргументы за и против

Sputnik Грузия

Преступления, связанные с наркотиками, остаются самыми распространенными в Грузии 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T12:31+0400

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2025-03-11T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Анонсированное ужесточение антинаркотического законодательства принесет положительные результаты, уверены в правящей партии "Грузинская мечта", однако с этим не согласны в оппозиции, где считают, что власти лишь усугубят ситуацию в борьбе с наркопреступностью. Парламентское большинство разработало антинаркотическую реформу, и планируется ужесточить наказание за реализацию и употребление наркотиков. Как отметил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, наказание за продажу всех видов наркотиков будут максимально ужесточены: наказание за реализацию даже малой дозы составит от 12 до 20 лет заключения или бессрочное лишение свободы. В Грузии собираются ужесточить наказания за наркотики и для преступников-подростков>>Законодательная инициатива, с одной стороны, поможет сократить количество наркозависимых, а с другой – внедрит ту практику, которая пресечет реализацию наркотиков, заявил депутат от большинства Вахтанг Чочия. При этом, по словам члена оппозиционной партии "Гирчи" Александра Раквиашвили, наркополитика в Грузии настолько строга, что ужесточить ее просто невозможно. Остается лишь до того, как отправить человека в тюрьму, отрезать ему руки и ноги и так отпустить, заявил политик.Против ужесточения законодательства и за поддержку наркозависимых выступает член оппозиционной партии "Гарахия за Грузию" Дмитрий Цкитишвили. "Если нужно ужесточить, то в первую очередь они должны найти тех людей, которые покрывают наркореализаторов. А реально наркозависимым нужна поддержка, политика заботы, чтобы их не бросали или отправляли в тюрьму, а помогали осилить эту болезнь и пройти реабилитацию", – отметил он. Между тем в правящей партии заявляют, что государство лояльно относится к употребляющим наркотики. "Конечно, государство лояльно относится к потребителям наркотиков, но в данном случае каждый должен знать, что употребление наркотиков закроет ему путь на государственную службу, особенно в сфере образования", – заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский. Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 22 человека>>Согласно поправкам в УК Грузии, наказания за сбыт всех видов наркотиков ужесточаются до максимума, то есть наркоторговцам будет грозить до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение за их реализацию даже в небольших размерах. А также будет усовершенствована законодательная база, которая позволит изымать недвижимое и движимое имущество, принадлежащее наркоторговцу, и передавать его в собственность государства. Кроме того, с 1 июня 2025 года в случае уклонения от прохождения теста на наркотики или его положительного результата лицо будет лишено права управления любым видом транспортного средства на три года. Употребляющие наркотики на пять лет будут лишены права работать на госслужбе, в педагогических и образовательных учреждениях, а также будут лишены прав, связанных с оружием.Преступления, связанные с наркотиками, остаются самыми распространенными в Грузии. В 2024 году было зафиксировано 5 375 подобных преступлений. В Грузии на сегодняшний день строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет. А вот потребление марихуаны в Грузии разрешено, но лишь в строго ограниченных местах. Что касается хранения, то на нее распространяются те же нормы, что и для других наркотических средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, георгий вольский, парламент грузии