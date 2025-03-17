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Грузия увеличила экспорт фруктов: ключевые рынки и показатели

Грузия увеличила экспорт фруктов: ключевые рынки и показатели

Sputnik Грузия

Фрукты в Грузии являются основным экспортным продуктом после напитков, на их долю приходится 14% от общего объема экспорта 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T09:01+0400

2025-03-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Стоимость экспортированных из Грузии фруктов в 2024 году составила 236 млн долларов США, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.Фрукты в Грузии являются основным экспортным продуктом после напитков, на их долю приходится 14% от общего объема экспорта агропродовольственной продукции. В 2024 году стоимость экспорта фундука составила 100,7 млн долларов США. Основным рынком экспорта фундука является ЕС. Стоимость экспортированного в Евросоюз фундука в 2024 году составила 63,7 млн долларов США. В прошлом году фундук также экспортировался в Армению (5 млн долларов США) и Россию (3,5 млн долларов США). А вот стоимость экспорта черники в 2024 году составила 28,2 млн долларов США. Основными рынками экспорта черники являются Россия (24,3 млн долларов США) и ЕС (2,4 млн долларов США). Экспорт яблок из Грузии вырос в шесть раз – в основном в Россию>>Стоимость персиков и нектаринов, экспортированных из Грузии за отчетный период, составила 27,9 млн долларов США. Отмечается значительный рост экспорта переработанных фруктов. Рост достиг 80%, что составляет 18,9 млн долларов США. Стоимость экспорта переработанных фруктов в 2024 году составила 42,5 млн долларов США (7,2 тысячи тонн).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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