https://sputnik-georgia.ru/20250317/mikautadze-stal-luchshim-igrokom-matcha-liongavr-vsego-za-13-minut-292521201.html

Микаутадзе стал лучшим игроком матча "Лион"–"Гавр" всего за 13 минут

Микаутадзе стал лучшим игроком матча "Лион"–"Гавр" всего за 13 минут

Sputnik Грузия

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Лиона" 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T14:24+0400

2025-03-17T14:24+0400

2025-03-17T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Грузинский нападающий французского "Лиона" Георгий Микаутадзе был признан лучшим игроком матча 28 тура чемпионата Франции против "Гавра" – на его счету один гол и две результативные передачи. Микаутадзе отыграл всего 13 минут. Он вышел на поле в конце второго тайма, когда "Лион" проигрывал сопернику со счетом 1:2. Микаутадзе отдал две результативные передачи – Малику Пофане (79) и Тиаго Алмаде (90+7), а на 82 минуте отличился эффектным ударом под перекладину. Микаутадзе был признан лучшим игроком матча по версии сразу трех аналитических порталов: Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Лиона". Гол Микаутадзе признан голом месяца во французской Лиге 1>>Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания чемпионата Европы в Германии, где он стал лучшим бомбардиром, официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Ранее Микаутадзе выступал за клуб Лиги 2 "Мец". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. В декабре Микаутадзе был признан лучшим игроком месяца чемпионата Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий микаутадзе, франция, футбол