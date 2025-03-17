https://sputnik-georgia.ru/20250317/tabutsadze-voshel-v-top-6-luchshikh-regbistov-po-kolichestvu-zanesennykh-popytok-292520282.html

Табуцадзе вошел в топ-6 лучших регбистов по количеству занесенных попыток

Табуцадзе вошел в топ-6 лучших регбистов по количеству занесенных попыток

Sputnik Грузия

Хет-трик Табуцадзе оформил в финальном матче чемпионата Европы в Тбилиси, где хозяева обыграли команду Испании 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T15:35+0400

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2025-03-17T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по регби Акакий Табуцадзе вошел в шестерку лучших регбистов по количеству занесенных попыток. Хет-трик Табуцадзе оформил в финальном матче чемпионата Европы в Тбилиси, где хозяева обыграли команду Испании со счетом 46:28, став победителями континентального первенства в 17 раз в истории и восьмой раз подряд. Каждая следующая попытка в составе сборной Грузии будет продвигать 27-летнего Табуцадзе вверх по престижному списку. Топ-6 лучших игроков по количеству попыток в истории международных матчей: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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