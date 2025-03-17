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Табуцадзе вошел в топ-6 лучших регбистов по количеству занесенных попыток
Табуцадзе вошел в топ-6 лучших регбистов по количеству занесенных попыток
Sputnik Грузия
Хет-трик Табуцадзе оформил в финальном матче чемпионата Европы в Тбилиси, где хозяева обыграли команду Испании 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по регби Акакий Табуцадзе вошел в шестерку лучших регбистов по количеству занесенных попыток. Хет-трик Табуцадзе оформил в финальном матче чемпионата Европы в Тбилиси, где хозяева обыграли команду Испании со счетом 46:28, став победителями континентального первенства в 17 раз в истории и восьмой раз подряд. Каждая следующая попытка в составе сборной Грузии будет продвигать 27-летнего Табуцадзе вверх по престижному списку. Топ-6 лучших игроков по количеству попыток в истории международных матчей: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, испания
Табуцадзе вошел в топ-6 лучших регбистов по количеству занесенных попыток
Хет-трик Табуцадзе оформил в финальном матче чемпионата Европы в Тбилиси, где хозяева обыграли команду Испании
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по регби Акакий Табуцадзе вошел в шестерку лучших регбистов по количеству занесенных попыток.
Хет-трик Табуцадзе оформил в финальном матче чемпионата Европы в Тбилиси, где хозяева обыграли команду Испании со счетом 46:28, став победителями континентального первенства в 17 раз в истории и восьмой раз подряд.
Каждая следующая попытка в составе сборной Грузии будет продвигать 27-летнего Табуцадзе вверх по престижному списку.
Топ-6 лучших игроков по количеству попыток в истории международных матчей:
1.
Даисуке Охата (Япония) – 69
2.
Брайан Хабана (Южная Африка) – 67
3.
Дэвид Кампезе (Австралия) – 64
4.
Шейн Уилльямс (Уэльс) – 60
5.
Хиротоки Онодзава (Япония) – 55
6.
Рори Андервуд (Англия) и Акакий Табуцадзе – 50 (Грузия).