https://sputnik-georgia.ru/20250317/ubiystvo-v-tsentre-tbilisi--obvinyaemomu-grozit-do-15-let-tyurmy-292535579.html

Убийство в центре Тбилиси – обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы

Убийство в центре Тбилиси – обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Задержанный обвиняется в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T19:21+0400

2025-03-17T19:21+0400

2025-03-17T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в убийстве 61-летнего мужчины на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси, ему грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщается на сайте МВД Грузии. Стрельба в центре Тбилиси – убит один человек>>Убийство произошло в ночь на минувшую субботу. По данным СМИ, очевидцы слышали до 10 выстрелов. Пули попали и в кафе рядом с местом происшествия, выбив стекла. По распространившейся версии, убитый Леван Джангвеладзе – брат одного из "воров в законе". Следствие установило, что обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений двум лицам на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси и скрылся с места преступления. Один из раненных скончался на месте. Второго раненного, 60-летнего мужчину, перевезли в клинику. Согласно одной из версий СМИ, он был спутником убитого, по другой – просто прохожим. Правоохранители задержали обвиняемого в Тбилиси в результате оперативно-поисковых и следственных мероприятий. По информации ведомства, задержанный обвиняется в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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