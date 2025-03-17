В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов
17:32 17.03.2025 (обновлено: 18:05 17.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerГлавная прокуратура Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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В прокуратуре заявили, что арест наложен на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии арестованы счета благотворительного фонда популярной телеведущей Нануки Жоржолиани Nanuka's Fund, сообщила журналистка в соцсети.
Благотворительный фонд Жоржолиани был основан в 2020 году и зарегистрирован как некоммерческая юридическая организация. Фонд собирает деньги в период проведения проевропейских акций, в том числе для покупки респираторов, очков, противогазов, одежды для участников акций, а в случае задержаний выплачивает административные штрафы и оплачивает услуги адвокатов. Кроме того, организация помогает многодетным семьям, лицам с ОВЗ, одиноким пенсионерам и т. д.
"В банке мне сказали, что городской суд потребовал наложения ареста. И арест наложен согласно незамедлительному механизму", – написала Жоржолиани.
По ее словам, в Тбилисском городском суде ее перенаправили в исполнительное бюро, где, в свою очередь, ей заявили, что требование об аресте счетов от них никуда не отправлялось.
"На вопрос, каким образом были заблокированы счета фонда, они ответили, что суд напрямую потребовал ареста", – отметила она.
В фонд Нануки поступают довольно крупные суммы, в том числе от известных лиц. Одним из последних крупное пожертвование в размере 30 тысяч лари сделал бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили.
Бачиашвили заочно приговорен Тбилисским городским судом к 11 годам тюрьмы за присвоение крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов.
При этом, по словам Нануки Жоржолиани, арест наложен на счета и других фондов, которые в последнее время занимались в основном оплатой штрафов участникам акций протестов. Это фонд prosperitygeorgia.org, основанный экс-премьером Грузии Никой Гилаури, а также Human Rights House Tbilisi.
По информации Жоржолиани, наложение ареста на счета этих организаций потребовала прокуратура Грузии.
Пояснение прокуратуры
В прокуратуре Грузии заявили, что ведомство на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House.
В ведомстве пояснили, что проверка фондов была осуществлена в рамках проводимого прокуратурой расследования фактов саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности, а также мобилизации средств для осуществления деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.
Как отмечают в прокуратуре, расследованием подтвердилось, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях.
В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов.
Кроме того, как отмечено в заявлении, в общественных местах распространялась информация о том, что отдельные физические и юридические лица осуществляли сбор денежных средств, значительная часть которых направлялась на удовлетворение потребностей лиц, участвующих в противоправной деятельности.
"В связи с вышеизложенным, в рамках проводимого расследования было проведено детальное изучение банковских операций тех юридических и физических лиц, в отношении которых имелись обоснованные подозрения в оказании ими материальной поддержки различным противоправным, а в ряде случаев и преступным действиям в связи с проводимыми акциями протеста", – говорится в заявлении.
Следствием установлено, что во многих случаях сбор и распределение финансовых средств для организации противоправной и преступной деятельности осуществляется через "фонды".
В прокуратуре отметили, что названные организации напрямую направляют средства на финансирование противоправной деятельности, призывают общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Важно, чтобы так называемые "Фонды" направляли основную часть полученных финансовых средств на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные деяния, а также на закупку инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений", – сказано в заявлении.
В частности, из указанных были получены/выделены денежные средства, в том числе на следующие цели, прямо указанные в банковском назначении во время транзакций:
"на необходимое оснащение для акции"
"на то, что нужно для борьбы"
"приобретение инвентаря для акций"
"на приобретение пиротехники"
"приобретение противогазов для детей на передовой" и др.
Также прокуратура отметила, что банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 миллионов лари.
Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе.
Акции в Тбилиси
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
В Тбилиси проходит масштабная акция протеста
© photo: Sputnik / Sputnik/
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.