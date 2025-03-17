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https://sputnik-georgia.ru/20250317/v-gruzii-nalozhili-arest-na-schet-fonda-pomogayuschego-uchastnikam-aktsiy-protestov-292533169.html
В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов
В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов
Sputnik Грузия
В прокуратуре заявили, что арест наложен на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для... 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T17:32+0400
2025-03-17T18:05+0400
нанука жоржолиани
бидзина иванишвили
тбилисский городской суд
тбилиси
грузия
новости
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии арестованы счета благотворительного фонда популярной телеведущей Нануки Жоржолиани Nanuka's Fund, сообщила журналистка в соцсети. Благотворительный фонд Жоржолиани был основан в 2020 году и зарегистрирован как некоммерческая юридическая организация. Фонд собирает деньги в период проведения проевропейских акций, в том числе для покупки респираторов, очков, противогазов, одежды для участников акций, а в случае задержаний выплачивает административные штрафы и оплачивает услуги адвокатов. Кроме того, организация помогает многодетным семьям, лицам с ОВЗ, одиноким пенсионерам и т. д. По ее словам, в Тбилисском городском суде ее перенаправили в исполнительное бюро, где, в свою очередь, ей заявили, что требование об аресте счетов от них никуда не отправлялось. "На вопрос, каким образом были заблокированы счета фонда, они ответили, что суд напрямую потребовал ареста", – отметила она. В фонд Нануки поступают довольно крупные суммы, в том числе от известных лиц. Одним из последних крупное пожертвование в размере 30 тысяч лари сделал бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили. Бывшего партнера Иванишвили в Грузии заочно приговорили к 11 годам тюрьмы &gt;&gt;Бачиашвили заочно приговорен Тбилисским городским судом к 11 годам тюрьмы за присвоение крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов. При этом, по словам Нануки Жоржолиани, арест наложен на счета и других фондов, которые в последнее время занимались в основном оплатой штрафов участникам акций протестов. Это фонд prosperitygeorgia.org, основанный экс-премьером Грузии Никой Гилаури, а также Human Rights House Tbilisi. По информации Жоржолиани, наложение ареста на счета этих организаций потребовала прокуратура Грузии. Пояснение прокуратурыВ прокуратуре Грузии заявили, что ведомство на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House. Как отмечают в прокуратуре, расследованием подтвердилось, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом. По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях. Кроме того, как отмечено в заявлении, в общественных местах распространялась информация о том, что отдельные физические и юридические лица осуществляли сбор денежных средств, значительная часть которых направлялась на удовлетворение потребностей лиц, участвующих в противоправной деятельности. Следствием установлено, что во многих случаях сбор и распределение финансовых средств для организации противоправной и преступной деятельности осуществляется через "фонды". В прокуратуре отметили, что названные организации напрямую направляют средства на финансирование противоправной деятельности, призывают общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий. "Важно, чтобы так называемые "Фонды" направляли основную часть полученных финансовых средств на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные деяния, а также на закупку инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений", – сказано в заявлении. В частности, из указанных были получены/выделены денежные средства, в том числе на следующие цели, прямо указанные в банковском назначении во время транзакций: Также прокуратура отметила, что банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 миллионов лари. Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе.Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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нанука жоржолиани, бидзина иванишвили, тбилисский городской суд, тбилиси, грузия, новости, акции протеста, акции
нанука жоржолиани, бидзина иванишвили, тбилисский городской суд, тбилиси, грузия, новости, акции протеста, акции

В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов

17:32 17.03.2025 (обновлено: 18:05 17.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerГлавная прокуратура Грузии
Главная прокуратура Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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В прокуратуре заявили, что арест наложен на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии арестованы счета благотворительного фонда популярной телеведущей Нануки Жоржолиани Nanuka's Fund, сообщила журналистка в соцсети.
Благотворительный фонд Жоржолиани был основан в 2020 году и зарегистрирован как некоммерческая юридическая организация. Фонд собирает деньги в период проведения проевропейских акций, в том числе для покупки респираторов, очков, противогазов, одежды для участников акций, а в случае задержаний выплачивает административные штрафы и оплачивает услуги адвокатов. Кроме того, организация помогает многодетным семьям, лицам с ОВЗ, одиноким пенсионерам и т. д.

"В банке мне сказали, что городской суд потребовал наложения ареста. И арест наложен согласно незамедлительному механизму", – написала Жоржолиани.

По ее словам, в Тбилисском городском суде ее перенаправили в исполнительное бюро, где, в свою очередь, ей заявили, что требование об аресте счетов от них никуда не отправлялось.
"На вопрос, каким образом были заблокированы счета фонда, они ответили, что суд напрямую потребовал ареста", – отметила она.
В фонд Нануки поступают довольно крупные суммы, в том числе от известных лиц. Одним из последних крупное пожертвование в размере 30 тысяч лари сделал бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили.
Бывшего партнера Иванишвили в Грузии заочно приговорили к 11 годам тюрьмы >>
Бачиашвили заочно приговорен Тбилисским городским судом к 11 годам тюрьмы за присвоение крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов.
При этом, по словам Нануки Жоржолиани, арест наложен на счета и других фондов, которые в последнее время занимались в основном оплатой штрафов участникам акций протестов. Это фонд prosperitygeorgia.org, основанный экс-премьером Грузии Никой Гилаури, а также Human Rights House Tbilisi.
По информации Жоржолиани, наложение ареста на счета этих организаций потребовала прокуратура Грузии.

Пояснение прокуратуры

В прокуратуре Грузии заявили, что ведомство на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House.
В ведомстве пояснили, что проверка фондов была осуществлена в рамках проводимого прокуратурой расследования фактов саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности, а также мобилизации средств для осуществления деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.
Как отмечают в прокуратуре, расследованием подтвердилось, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях.
В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов.
Кроме того, как отмечено в заявлении, в общественных местах распространялась информация о том, что отдельные физические и юридические лица осуществляли сбор денежных средств, значительная часть которых направлялась на удовлетворение потребностей лиц, участвующих в противоправной деятельности.

"В связи с вышеизложенным, в рамках проводимого расследования было проведено детальное изучение банковских операций тех юридических и физических лиц, в отношении которых имелись обоснованные подозрения в оказании ими материальной поддержки различным противоправным, а в ряде случаев и преступным действиям в связи с проводимыми акциями протеста", – говорится в заявлении.

Следствием установлено, что во многих случаях сбор и распределение финансовых средств для организации противоправной и преступной деятельности осуществляется через "фонды".
В прокуратуре отметили, что названные организации напрямую направляют средства на финансирование противоправной деятельности, призывают общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Важно, чтобы так называемые "Фонды" направляли основную часть полученных финансовых средств на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные деяния, а также на закупку инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений", – сказано в заявлении.
В частности, из указанных были получены/выделены денежные средства, в том числе на следующие цели, прямо указанные в банковском назначении во время транзакций:
"на необходимое оснащение для акции"
"на то, что нужно для борьбы"
"приобретение инвентаря для акций"
"на приобретение пиротехники"
"приобретение противогазов для детей на передовой" и др.
Также прокуратура отметила, что банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 миллионов лари.
Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе.

Акции в Тбилиси

В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
© photo: Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкВ Тбилиси проходит масштабная акция протеста
В Тбилиси проходит масштабная акция протеста - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
В Тбилиси проходит масштабная акция протеста
© photo: Sputnik / Sputnik
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Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.
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