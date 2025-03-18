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Почему развитие Среднего коридора – приоритет правительства Грузии? Ответ главы МИД
Почему развитие Среднего коридора – приоритет правительства Грузии? Ответ главы МИД
Sputnik Грузия
Власти Грузии готовы инвестировать в инфраструктурные проекты для развития Среднего коридора, отметила глава МИД 18.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Развитие Среднего коридора является приоритетом правительства Грузии, так как он открывает огромные возможности для страны, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на международной конференции Raisina Dialogue 2025 в Индии. Ежегодная международная конференция Raisina Dialogue проводится в Нью-Дели с 17 по 19 марта. На мероприятии мировые лидеры, дипломаты, главы предприятий и ученые обсуждают геополитическую динамику, глобальные проблемы безопасности, экономические тенденции и многостороннее сотрудничество в этих сферах. "Средний коридор открывает для нас огромные возможности, и его развитие является одним из наших приоритетов. Мы готовы инвестировать в инфраструктурные проекты и в полной мере использовать потенциал, который эти проекты предлагают Грузии", – заявила Бочоришвили.По словам Бочоришвили, энергетическая и транспортная связь Черного и Каспийского морей, многочисленные проекты, которые могут быть реализованы или уже реализуются при участии Грузии, принесут значительную пользу Южному Кавказу. Кроме того, как отметила Бочоришвили, Грузия всегда пыталась превратить Черное море в мост, соединяющий ее с Евросоюзом, а не в разделяющий барьер, и сегодня есть реальные возможности для достижения этой цели. "Вместе мы можем реализовать масштабные проекты, которые принесут пользу Европейскому союзу, Европе. Мы считаем себя частью Европы, и поэтому вопросы европейской безопасности нас касаются напрямую", – отметила Бочоришвили. В этом контексте важно учитывать огромный потенциал, который существует на Востоке и принесет пользу всему европейскому региону, заявила она.Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия основали энергетическое предприятие&gt;&gt;Это первый визит главы МИД Грузии в Индию. В рамках конференции Бочоришвили выступит с речью в панельных дискуссиях по вопросам Кавказского региона, геополитической динамики, глобальных вызовов безопасности и экономических тенденций. Она также проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и официальными лицами других стран, участвующих в конференции. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, индия, европа, мака бочоришвили, всемирный экономический форум, экономика
грузия, новости, политика, индия, европа, мака бочоришвили, всемирный экономический форум, экономика

Почему развитие Среднего коридора – приоритет правительства Грузии? Ответ главы МИД

12:58 18.03.2025 (обновлено: 13:09 18.03.2025)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2025
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Власти Грузии готовы инвестировать в инфраструктурные проекты для развития Среднего коридора, отметила глава МИД
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Развитие Среднего коридора является приоритетом правительства Грузии, так как он открывает огромные возможности для страны, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на международной конференции Raisina Dialogue 2025 в Индии.
Ежегодная международная конференция Raisina Dialogue проводится в Нью-Дели с 17 по 19 марта. На мероприятии мировые лидеры, дипломаты, главы предприятий и ученые обсуждают геополитическую динамику, глобальные проблемы безопасности, экономические тенденции и многостороннее сотрудничество в этих сферах.
"Средний коридор открывает для нас огромные возможности, и его развитие является одним из наших приоритетов. Мы готовы инвестировать в инфраструктурные проекты и в полной мере использовать потенциал, который эти проекты предлагают Грузии", – заявила Бочоришвили.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе страны.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
По словам Бочоришвили, энергетическая и транспортная связь Черного и Каспийского морей, многочисленные проекты, которые могут быть реализованы или уже реализуются при участии Грузии, принесут значительную пользу Южному Кавказу.

"В этом контексте важно подчеркнуть чрезвычайно важные факторы – мир и безопасность. Я говорю о небольшом, но очень динамичном регионе – Южном Кавказе", – отметила она.

Кроме того, как отметила Бочоришвили, Грузия всегда пыталась превратить Черное море в мост, соединяющий ее с Евросоюзом, а не в разделяющий барьер, и сегодня есть реальные возможности для достижения этой цели.
"Вместе мы можем реализовать масштабные проекты, которые принесут пользу Европейскому союзу, Европе. Мы считаем себя частью Европы, и поэтому вопросы европейской безопасности нас касаются напрямую", – отметила Бочоришвили.
В этом контексте важно учитывать огромный потенциал, который существует на Востоке и принесет пользу всему европейскому региону, заявила она.
Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия основали энергетическое предприятие>>
Это первый визит главы МИД Грузии в Индию. В рамках конференции Бочоришвили выступит с речью в панельных дискуссиях по вопросам Кавказского региона, геополитической динамики, глобальных вызовов безопасности и экономических тенденций. Она также проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и официальными лицами других стран, участвующих в конференции.
Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.
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