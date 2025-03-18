https://sputnik-georgia.ru/20250318/pochemu-razvitie-srednego-koridora--prioritet-pravitelstva-gruzii-otvet-glavy-mid-292540093.html

Почему развитие Среднего коридора – приоритет правительства Грузии? Ответ главы МИД

Почему развитие Среднего коридора – приоритет правительства Грузии? Ответ главы МИД

Sputnik Грузия

Власти Грузии готовы инвестировать в инфраструктурные проекты для развития Среднего коридора, отметила глава МИД 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T12:58+0400

2025-03-18T12:58+0400

2025-03-18T13:09+0400

грузия

новости

политика

индия

европа

мака бочоришвили

всемирный экономический форум

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141571_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_4f0fe7b9b02e0fbc7b36823a032d4618.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Развитие Среднего коридора является приоритетом правительства Грузии, так как он открывает огромные возможности для страны, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на международной конференции Raisina Dialogue 2025 в Индии. Ежегодная международная конференция Raisina Dialogue проводится в Нью-Дели с 17 по 19 марта. На мероприятии мировые лидеры, дипломаты, главы предприятий и ученые обсуждают геополитическую динамику, глобальные проблемы безопасности, экономические тенденции и многостороннее сотрудничество в этих сферах. "Средний коридор открывает для нас огромные возможности, и его развитие является одним из наших приоритетов. Мы готовы инвестировать в инфраструктурные проекты и в полной мере использовать потенциал, который эти проекты предлагают Грузии", – заявила Бочоришвили.По словам Бочоришвили, энергетическая и транспортная связь Черного и Каспийского морей, многочисленные проекты, которые могут быть реализованы или уже реализуются при участии Грузии, принесут значительную пользу Южному Кавказу. Кроме того, как отметила Бочоришвили, Грузия всегда пыталась превратить Черное море в мост, соединяющий ее с Евросоюзом, а не в разделяющий барьер, и сегодня есть реальные возможности для достижения этой цели. "Вместе мы можем реализовать масштабные проекты, которые принесут пользу Европейскому союзу, Европе. Мы считаем себя частью Европы, и поэтому вопросы европейской безопасности нас касаются напрямую", – отметила Бочоришвили. В этом контексте важно учитывать огромный потенциал, который существует на Востоке и принесет пользу всему европейскому региону, заявила она.Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия основали энергетическое предприятие>>Это первый визит главы МИД Грузии в Индию. В рамках конференции Бочоришвили выступит с речью в панельных дискуссиях по вопросам Кавказского региона, геополитической динамики, глобальных вызовов безопасности и экономических тенденций. Она также проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и официальными лицами других стран, участвующих в конференции. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

индия

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, индия, европа, мака бочоришвили, всемирный экономический форум, экономика