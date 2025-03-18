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Убийство в центре Тбилиси – прокуратура ужесточила обвинение задержанному
Убийство в центре Тбилиси – прокуратура ужесточила обвинение задержанному
Sputnik Грузия
Обвиняемому в убийство брата "вора в законе" грозит пожизненное заключение 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T19:51+0400
2025-03-18T19:51+0400
2025-03-18T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Обвиняемому в убийстве брата одного из "воров в законе" в центре Тбилиси грозит бессрочное заключение, а не до 15 лет тюрьмы, как ранее заявляло МВД, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.Следствием было установлено, что 14 марта текущего года в 23:30 обвиняемый на проспекте Чавчавадзе несколько раз выстрелил в двух человек в людном месте. Во время стрельбы под угрозой оказались случайные прохожие. В результате полученных множественных травм Леван Джангвеладзе скончался на месте, а его спутника доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Совершив преступление, обвиняемый скрылся с места преступления. По распространенной в СМИ информации, убитый – брат одного из "воров в законе", а раненный – его спутник. Правоохранители задержали обвиняемого 17 марта. Убийство в центре Тбилиси – обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы>>Ранее МВД заявляло, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Однако сейчас ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и попытке убийства, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу на установленный законом срок. Расследование уголовного дела в МВД продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
Убийство в центре Тбилиси – прокуратура ужесточила обвинение задержанному
19:51 18.03.2025 (обновлено: 19:57 18.03.2025)
Обвиняемому в убийство брата "вора в законе" грозит пожизненное заключение
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Обвиняемому в убийстве брата одного из "воров в законе" в центре Тбилиси грозит бессрочное заключение, а не до 15 лет тюрьмы, как ранее заявляло МВД, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.
Следствием было установлено, что 14 марта текущего года в 23:30 обвиняемый на проспекте Чавчавадзе несколько раз выстрелил в двух человек в людном месте. Во время стрельбы под угрозой оказались случайные прохожие.
В результате полученных множественных травм Леван Джангвеладзе скончался на месте, а его спутника доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Совершив преступление, обвиняемый скрылся с места преступления. По распространенной в СМИ информации, убитый – брат одного из "воров в законе", а раненный – его спутник.
Правоохранители задержали обвиняемого 17 марта.
Ранее МВД заявляло, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Однако сейчас ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и попытке убийства, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу на установленный законом срок.
Расследование уголовного дела в МВД продолжается.