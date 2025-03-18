https://sputnik-georgia.ru/20250318/ubiystvo-v-tsentre-tbilisi--prokuratura-uzhestochila-obvinenie-zaderzhannomu-292557674.html

Убийство в центре Тбилиси – прокуратура ужесточила обвинение задержанному

Убийство в центре Тбилиси – прокуратура ужесточила обвинение задержанному

Sputnik Грузия

Обвиняемому в убийство брата "вора в законе" грозит пожизненное заключение 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T19:51+0400

2025-03-18T19:51+0400

2025-03-18T19:57+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

убийство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Обвиняемому в убийстве брата одного из "воров в законе" в центре Тбилиси грозит бессрочное заключение, а не до 15 лет тюрьмы, как ранее заявляло МВД, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.Следствием было установлено, что 14 марта текущего года в 23:30 обвиняемый на проспекте Чавчавадзе несколько раз выстрелил в двух человек в людном месте. Во время стрельбы под угрозой оказались случайные прохожие. В результате полученных множественных травм Леван Джангвеладзе скончался на месте, а его спутника доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Совершив преступление, обвиняемый скрылся с места преступления. По распространенной в СМИ информации, убитый – брат одного из "воров в законе", а раненный – его спутник. Правоохранители задержали обвиняемого 17 марта. Убийство в центре Тбилиси – обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы>>Ранее МВД заявляло, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Однако сейчас ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и попытке убийства, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу на установленный законом срок. Расследование уголовного дела в МВД продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство