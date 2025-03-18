https://sputnik-georgia.ru/20250318/ugadat-iskhod-nevozmozhno--eksperty-o-matchakh-ligi-natsiy-uefa-mezhdu-gruziey-i-armeniey-292554148.html

Угадать исход невозможно – эксперты о матчах Лиги наций УЕФА между Грузией и Арменией

Угадать исход невозможно – эксперты о матчах Лиги наций УЕФА между Грузией и Арменией

Sputnik Грузия

Сборные Грузии и Армении встретится 20 марта в Ереване, а 23 марта – в Тбилиси 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T17:45+0400

2025-03-18T17:45+0400

2025-03-18T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Угадать счет и исход матча между футбольными сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА невозможно, к такому выводу пришли эксперты в ходе видеомоста Ереван–Тбилиси, посвященного предстоящему противостоянию. Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Лидеры сборной Грузии Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия пропустят матч против Армении в Ереване из-за желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций. По его словам, еще со времен Советского Союза встречи этих двух сборных всегда проводились накалено, в бескомпромиссной борьбе. Но вне поля между футболистами была большая дружба. Серебряный призер ЧЕ Реваз Дзодзуашвили раскрыл секрет успеха футболистов - видео>>Как отметил бывший игрок и тренер сборной Грузии по футболу Реваз Дзодзуашвили, в любой игре футболисты обязаны быть максимально нацелены на победу, ведь вызов в сборную – это как вызов на войну.Ветеран сборной Грузии пожелал футболистам показать максимальную собранность на поле. В случае победы по сумме двух матчей сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а команда Армении останется в дивизионе С. Сборная Грузии уже дважды встречалась с Армений в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, армения, реваз дзодзуашвили, гурам кашия, хвича кварацхелия, уефа, тбилиси