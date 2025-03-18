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Угадать исход невозможно – эксперты о матчах Лиги наций УЕФА между Грузией и Арменией
Угадать исход невозможно – эксперты о матчах Лиги наций УЕФА между Грузией и Арменией
Sputnik Грузия
Сборные Грузии и Армении встретится 20 марта в Ереване, а 23 марта – в Тбилиси 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Угадать счет и исход матча между футбольными сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА невозможно, к такому выводу пришли эксперты в ходе видеомоста Ереван–Тбилиси, посвященного предстоящему противостоянию. Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Лидеры сборной Грузии Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия пропустят матч против Армении в Ереване из-за желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций. По его словам, еще со времен Советского Союза встречи этих двух сборных всегда проводились накалено, в бескомпромиссной борьбе. Но вне поля между футболистами была большая дружба. Серебряный призер ЧЕ Реваз Дзодзуашвили раскрыл секрет успеха футболистов - видео>>Как отметил бывший игрок и тренер сборной Грузии по футболу Реваз Дзодзуашвили, в любой игре футболисты обязаны быть максимально нацелены на победу, ведь вызов в сборную – это как вызов на войну.Ветеран сборной Грузии пожелал футболистам показать максимальную собранность на поле. В случае победы по сумме двух матчей сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а команда Армении останется в дивизионе С. Сборная Грузии уже дважды встречалась с Армений в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Угадать исход невозможно – эксперты о матчах Лиги наций УЕФА между Грузией и Арменией
Сборные Грузии и Армении встретится 20 марта в Ереване, а 23 марта – в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Угадать счет и исход матча между футбольными сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА невозможно, к такому выводу пришли эксперты в ходе видеомоста Ереван–Тбилиси, посвященного предстоящему противостоянию.
Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Лидеры сборной Грузии Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия пропустят матч против Армении в Ереване из-за желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций.
"Не имеет значения в каком состоянии подойдут к этой игре обе команды. Всегда угадать счет или исход невозможно, потому что эти игры всегда проходят в напряженной борьбе. Я понимаю, что визуально сейчас ваша команда находится выше, есть опыт участия в чемпионате Европы. Но это не имеет значения. Такие игры проходят на равных", – сказал главный тренер ФК "Арарат-Армения" Вардан Минасян.
По его словам, еще со времен Советского Союза встречи этих двух сборных всегда проводились накалено, в бескомпромиссной борьбе. Но вне поля между футболистами была большая дружба.
Как отметил бывший игрок и тренер сборной Грузии по футболу Реваз Дзодзуашвили, в любой игре футболисты обязаны быть максимально нацелены на победу, ведь вызов в сборную – это как вызов на войну.
"У нас в футбольном мире свои законы. Я не хочу сейчас даже заикнуться о том, что сборная Армении хоть чуточку не покажет себя или слабее Грузии. Ведь эти разговоры дойдут до нашей команды. Такие действия погубят и игру, и команду... Раньше всегда грузинские и армянские футболисты говорили: "Мы сильнее вас. Нет, мы сильнее вас". Я хочу, чтобы такие мысли были и сегодня", – сказал Дзодзуашвили.
Ветеран сборной Грузии пожелал футболистам показать максимальную собранность на поле.
В случае победы по сумме двух матчей сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а команда Армении останется в дивизионе С.
Сборная Грузии уже дважды встречалась с Армений в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.