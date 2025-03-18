https://sputnik-georgia.ru/20250318/v-gruzii-mogut-vvesti-prinuditelnoe-lechenie-ot-narkomanii-kak-nakazanie-292541243.html

В Грузии могут ввести принудительное лечение от наркомании как наказание

В Грузии могут ввести принудительное лечение от наркомании как наказание

Sputnik Грузия

Парламент Грузии рассматривает вопрос ужесточения наркополитики и четкого разделения понятий потребления и сбыта наркотиков. 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T14:17+0400

2025-03-18T14:17+0400

2025-03-18T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Принудительное лечение от наркозависимости может стать категорией уголовного наказания в Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Парламент Грузии рассматривает пакет законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов.Это будет не административное взыскание, а наказание, предусмотренное уголовной нормой, отметил он.По его словам, данное наказание будет назначаться в качестве общей превенции лишь в исключительных случаях по решению судьи на основании заключения наркологической экспертизы и материалов дела одновременно с другим наказанием, сообщил глава парламентского большинства.Почему в Грузии решили ужесточить наркополитику? Ответ депутата>>Окончательное решение пока не принято, но такое наказание не противоречит Европейской конвенции по правам человека, отметил он. "Это все еще тема для обсуждения. Мы продолжим обсуждать этот вопрос. Даже страсбургский прецедент позволяет нам это сделать: если человек представляет опасность для себя и общества и может нуждаться в принудительном лечении, такое решение может принять суд", – сказал Мдинарадзе. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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