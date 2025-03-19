https://sputnik-georgia.ru/20250319/eks-premer-gruzii-vremen-saakashvili-nanyal-lobbistskuyu-kompaniyu-v-ssha-292562922.html

Экс-премьер Грузии времен Саакашвили нанял лоббистскую компанию в США

Экс-премьер Грузии времен Саакашвили нанял лоббистскую компанию в США

Sputnik Грузия

Лоббистская компания, среди прочего, должна консультировать компанию экс-премьера по вопросам политической и коммуникационной стратегии 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T12:51+0400

2025-03-19T12:51+0400

2025-03-19T12:51+0400

грузия

новости

экономика

сша

михаил саакашвили

прокуратура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0c/283215243_0:220:2175:1443_1920x0_80_0_0_c0a238d5e1cb70549cd7fe4123d82be8.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Компания Reformatics, принадлежащая премьер-министру Грузии периода президентства Михаила Саакашвили, ныне бизнесмену Нике Гилаури наняла лоббистскую компанию Continental Strategy в США, за что он должен заплатить 600 тысяч долларов. Информация была опубликована на сайте Министерства юстиции США в соответствии с требованиями Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Согласно договору, компания должна советовать и консультировать Reformatics по юридическим вопросам, политической и коммуникационной стратегиям, повышать осведомленность правительства США о двусторонних отношениях между США и Грузией, проводить регулярные встречи и видеозвонки с клиентами для информирования их о деятельности фирмы и планирования будущих мероприятий. Контракт подписан 20 февраля 2025 года и был опубликован на сайте Минюста 13 марта. Гилаури возглавлял правительство Грузии с февраля 2009 года по июнь 2012 года. После этого он основал консультационную компанию Reformatics. Имя Гилаури вновь появилось в СМИ в марте 2023 года, когда лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что экс-премьер создает новое политическое объединение. Однако позднее, сам Гилаури опроверг информацию и назвал ее ложью. В Грузии адаптировали американский закон об "иноагентах">>А в декабре 2025 года Гилаури на платформе неправительственной организации Prosperity Georgia создал фонд помощи пострадавшим во время антиправительственных акций протестов и сам сделал первый взнос в размере 100 тысяч лари. Однако прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте банковских счетов пяти организаций, в том числе Prosperity Georgia, через которые, по данным следствия, осуществлялся сбор и выдача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности во время акций протеста. По данным прокуратуры, фонды оказывали материальную помощь правонарушителям и членам их семей. Также через них выплачивались штрафы в пользу правонарушителей. Речь идет о более чем 2 миллионах лари, которые были потрачены с декабря 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, сша, михаил саакашвили, прокуратура