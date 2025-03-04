https://sputnik-georgia.ru/20250304/v-gruzii-adaptirovali-amerikanskiy-zakon-ob-inoagentakh-292356178.html

В Грузии адаптировали американский закон об "иноагентах"

В Грузии адаптировали американский закон об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Термин "агент иностранного принципала" не распространяется на те новостные вещательные компании, пресс-средства или ассоциации, которые действуют на основании... 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T22:25+0400

2025-03-04T22:25+0400

2025-03-04T22:25+0400

грузия

новости

политика

антикоррупционное бюро

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую редакцию американского закона об "иноагентах", которая предполагает регистрацию как организации, так и физических лиц как иноагентов в Грузии . В перечень попадают иностранные организации и физические лица. При этом вводится термин "агент иностранного принципала", под которым подразумевается любое лицо, которое действует как агент, представитель, работник, служащий, или действует в соответствии с полномочиями, требованиями, приказами или под контролем иностранного государства, власти, организации или иностранного гражданина. Также "агентами иностранного принципала" будут считаться организации или лица, участвующие в политической деятельности, а также лица, действующие как советники по связям с общественностью, рекламные агенты, сотрудник информационной службы или политический советник, если их действия направлены на проведение иностранных интересов. Термин "агент иностранного принципала" не распространяется на те новостные вещательные компании, пресс-средства или ассоциации, которые действуют на основании законодательства Грузии (основаны и зарегистрированы в Грузии) или на СМИ, которые ищут или получают рекламу, имеют подписчиков или получают другой вид дохода, если не менее 80% их владельцев, управляющих менеджеров и руководства являются гражданами Грузии. Они не будут "агентами", если они не находятся во владении, не управляются или не финансируются иностранным государством или властью, иностранной организацией или физическим лицом (не гражданином Грузии), или их политика не определяется лицами, проводящими иностранные интересы. Зачем Грузии американская версия закона об "иноагентах"? Мнение депутата >>Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы. Регистрационное заявление должно содержать следующие данные: имя заявителя, бизнес-адрес иностранной организации или правительства и все другие связанные с ним бизнес-адреса на территории Грузии или в другом месте, а также все жилые адреса, при наличии таковых, статус заявителя и, в случае физического лица, гражданство. В случае партнерского объединения – имя, место жительства, гражданство каждого партнера, подлинные и полные копии договоров, заключенных с соучредителями. В случае ассоциации, корпорации, организации или любого другого вида объединения лиц – имя, место жительства, гражданство управляющих менеджеров и директоров или лиц, осуществляющих их функции-обязанности, копия полного устава и все соглашения. Кроме того, нужно будет представить всеобъемлющее заявление о сущности деятельности заявителя, полный список сотрудников, работающих в организации, и определение специфики работы каждого из них, информация о специфике деятельности или других видов активности всех таких иностранных организаций. Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии >> А также необходимо представить полную финансовую отчетность о своей деятельности. В Грузии каждое лицо, являющееся агентом иностранного принципала и обязанное зарегистрироваться в соответствии с этим законом, должно представить в Антикоррупционное бюро два экземпляра информационного материала в печатной или любой другой форме, который распространяется или в разумных пределах предполагается к распространению между двумя или более лицами в интересах иностранного государства или организации посредством почты или инструментов межгосударственных отношений, или внешней торговли, или любых других инструментов не позднее 48 часов после распространения информации. Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы >>Будет незаконным для любого лица, находящегося в Грузии, которое является агентом иностранного принципала, передавать или предоставлять в какой-либо форме какому-либо государственному учреждению или должностному лицу политическую пропаганду или запрашивать любую информацию или совет от указанного государственного учреждения или должностного лица по любому вопросу, касающемуся политических или общественных интересов, политики или отношений иностранного государства, или политической партии, а также связанному с внешней или внутренней политикой Грузии. "Указанное считается незаконным, если пропаганда или запрос не сопровождаются, или им не предшествует правдивое и точное заявление о том, что указанное лицо зарегистрировано как агент иностранного принципала в соответствии с настоящим законом", – говорится в законе. Несоблюдение закона будет караться штрафом в размере от пяти тысяч лари до 10 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах"