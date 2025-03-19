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Под личиной благотворительности – депутат Шарманашвили о бывшем премьере Грузии

Под личиной благотворительности – депутат Шарманашвили о бывшем премьере Грузии

Sputnik Грузия

Благодаря американскому закону FARA грузинское общество узнало о политической составляющей благотворительности бывшего премьера Гилаури 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T17:50+0400

2025-03-19T17:50+0400

2025-03-19T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министру Грузии периода президентства Михаила Саакашвили, ныне бизнесмену Нике Гилаури приказали направить финансовые средства против интересов Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Принадлежащая Гилаури организация Reformatics наняла лоббистскую компанию Continental Strategy в США, за что он должен заплатить 600 тысяч долларов. Контракт был подписан 20 февраля 2025 года и опубликован на сайте Минюста США в соответствии с требованиями Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США 13 марта. Политик посоветовал обратить внимание, на какую деятельность эти суммы должны быть потрачены. Согласно договору, компания обязана советовать и консультировать Reformatics по юридическим вопросам, политической и коммуникационной стратегиям, повышать осведомленность правительства США о двусторонних отношениях между США и Грузией, проводить регулярные встречи и видеозвонки с клиентами для информирования их о деятельности фирмы и планирования будущих мероприятий. Экс-премьер Грузии времен Саакашвили нанял лоббистскую компанию в США>>Ника Гилаури, который, казалось бы, был далек от политики, не финансировал радикальную оппозицию, и его деятельность ограничивалась благотворительностью, подписал соглашение с одной из лоббистских компаний с целью распространения их деятельности, в том числе политической, в США, заявил депутат от правящей партии Владимир Божадзе. Гилаури возглавлял правительство Грузии с февраля 2009 года по июнь 2012 года. После этого он основал консультационную компанию Reformatics. Имя Гилаури вновь появилось в СМИ в марте 2023 года, когда лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что экс-премьер создает новое политическое объединение. Однако позднее сам Гилаури опроверг информацию и назвал ее ложью. А в декабре 2024 года Гилаури на платформе неправительственной организации Prosperity Georgia создал фонд помощи пострадавшим во время антиправительственных акций протестов и сам сделал первый взнос в размере 100 тысяч лари. Однако прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте банковских счетов пяти организаций, в том числе Prosperity Georgia, через которые, по данным следствия, осуществлялся сбор и выдача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности во время акций протеста. По данным прокуратуры, фонды оказывали материальную помощь правонарушителям и членам их семей. Также через них выплачивались штрафы в пользу правонарушителей. Речь идет о более чем 2 миллионах лари, которые были потрачены с декабря 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, закон об "иноагентах"