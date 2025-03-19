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Под личиной благотворительности – депутат Шарманашвили о бывшем премьере Грузии
Под личиной благотворительности – депутат Шарманашвили о бывшем премьере Грузии
Sputnik Грузия
Благодаря американскому закону FARA грузинское общество узнало о политической составляющей благотворительности бывшего премьера Гилаури 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T17:50+0400
2025-03-19T17:50+0400
2025-03-19T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министру Грузии периода президентства Михаила Саакашвили, ныне бизнесмену Нике Гилаури приказали направить финансовые средства против интересов Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Принадлежащая Гилаури организация Reformatics наняла лоббистскую компанию Continental Strategy в США, за что он должен заплатить 600 тысяч долларов. Контракт был подписан 20 февраля 2025 года и опубликован на сайте Минюста США в соответствии с требованиями Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США 13 марта. Политик посоветовал обратить внимание, на какую деятельность эти суммы должны быть потрачены. Согласно договору, компания обязана советовать и консультировать Reformatics по юридическим вопросам, политической и коммуникационной стратегиям, повышать осведомленность правительства США о двусторонних отношениях между США и Грузией, проводить регулярные встречи и видеозвонки с клиентами для информирования их о деятельности фирмы и планирования будущих мероприятий. Экс-премьер Грузии времен Саакашвили нанял лоббистскую компанию в США>>Ника Гилаури, который, казалось бы, был далек от политики, не финансировал радикальную оппозицию, и его деятельность ограничивалась благотворительностью, подписал соглашение с одной из лоббистских компаний с целью распространения их деятельности, в том числе политической, в США, заявил депутат от правящей партии Владимир Божадзе. Гилаури возглавлял правительство Грузии с февраля 2009 года по июнь 2012 года. После этого он основал консультационную компанию Reformatics. Имя Гилаури вновь появилось в СМИ в марте 2023 года, когда лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что экс-премьер создает новое политическое объединение. Однако позднее сам Гилаури опроверг информацию и назвал ее ложью. А в декабре 2024 года Гилаури на платформе неправительственной организации Prosperity Georgia создал фонд помощи пострадавшим во время антиправительственных акций протестов и сам сделал первый взнос в размере 100 тысяч лари. Однако прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте банковских счетов пяти организаций, в том числе Prosperity Georgia, через которые, по данным следствия, осуществлялся сбор и выдача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности во время акций протеста. По данным прокуратуры, фонды оказывали материальную помощь правонарушителям и членам их семей. Также через них выплачивались штрафы в пользу правонарушителей. Речь идет о более чем 2 миллионах лари, которые были потрачены с декабря 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, закон об "иноагентах"
грузия, новости, политика, сша, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, закон об "иноагентах"
Под личиной благотворительности – депутат Шарманашвили о бывшем премьере Грузии
Благодаря американскому закону FARA грузинское общество узнало о политической составляющей благотворительности бывшего премьера Гилаури
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министру Грузии периода президентства Михаила Саакашвили, ныне бизнесмену Нике Гилаури приказали направить финансовые средства против интересов Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили.
Принадлежащая Гилаури организация Reformatics наняла лоббистскую компанию Continental Strategy в США, за что он должен заплатить 600 тысяч долларов. Контракт был подписан 20 февраля 2025 года и опубликован на сайте Минюста США в соответствии с требованиями Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США 13 марта.
"Гилаури было приказано направить эти средства против интересов Грузии, и сейчас за этим последуют действия. Это ведь не впервые происходит, мы были свидетелями подобной лоббистской деятельности из года в год", – заявил Шарманашвили.
Политик посоветовал обратить внимание, на какую деятельность эти суммы должны быть потрачены.
"Они должны быть потрачены на пропаганду, контакты с иностранными политиками, сенаторы и другие политики должны быть подобраны таким образом, чтобы они вели антигрузинскую деятельность", – отметил депутат.
Согласно договору, компания обязана советовать и консультировать Reformatics по юридическим вопросам, политической и коммуникационной стратегиям, повышать осведомленность правительства США о двусторонних отношениях между США и Грузией, проводить регулярные встречи и видеозвонки с клиентами для информирования их о деятельности фирмы и планирования будущих мероприятий.
Ника Гилаури, который, казалось бы, был далек от политики, не финансировал радикальную оппозицию, и его деятельность ограничивалась благотворительностью, подписал соглашение с одной из лоббистских компаний с целью распространения их деятельности, в том числе политической, в США, заявил депутат от правящей партии Владимир Божадзе.
"В очередной раз выяснилось, что Ника Гилаури вместе с радикальной оппозицией также вовлечен в борьбу против нашей страны и народа. Они тратят средства и ресурсы против своей страны", – заявил Божадзе.
Гилаури возглавлял правительство Грузии с февраля 2009 года по июнь 2012 года. После этого он основал консультационную компанию Reformatics.
Имя Гилаури вновь появилось в СМИ в марте 2023 года, когда лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что экс-премьер создает новое политическое объединение. Однако позднее сам Гилаури опроверг информацию и назвал ее ложью.
А в декабре 2024 года Гилаури на платформе неправительственной организации Prosperity Georgia создал фонд помощи пострадавшим во время антиправительственных акций протестов и сам сделал первый взнос в размере 100 тысяч лари.
Однако прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте банковских счетов пяти организаций, в том числе Prosperity Georgia, через которые, по данным следствия, осуществлялся сбор и выдача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности во время акций протеста.
По данным прокуратуры, фонды оказывали материальную помощь правонарушителям и членам их семей. Также через них выплачивались штрафы в пользу правонарушителей. Речь идет о более чем 2 миллионах лари, которые были потрачены с декабря 2024 года.