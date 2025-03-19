https://sputnik-georgia.ru/20250319/posolstvo-chekhii-predstavlyaet-stranu-a-ne-vedomstvo--deputat-292567681.html

Посольство Чехии представляет страну, а не ведомство – депутат

Посольство Чехии представляет страну, а не ведомство – депутат

Sputnik Грузия

Посольство Чехии отказалось комментировать резолюцию, принятую одним из комитетов Сената по Грузии 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T15:50+0400

2025-03-19T15:50+0400

2025-03-19T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Ответ диппредставительства Чехии в Грузии вызывает улыбку, так как всем известно, что посольство представляет всю страну, а не какое-либо конкретное ведомство, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Посольство Грузии в Чехии избегает комментариев о резолюции, принятой комитетом по внешним связям, обороны и безопасности Сената. В документе правительству Чехии рекомендуют потребовать проведения новых парламентских выборов в Грузии. На вопрос ТВ "Имеди" о возможном вмешательстве во внутренние дела Грузии, в диппредставительстве ответили, что посольство представляет исполнительную власть и не имеет полномочий комментировать решения чешского парламента. "Посольство представляет всю страну, а не какое-либо ведомство. Весь мир это хорошо знает. Было бы неплохо, если бы чехи хорошо разобрались в этих вопросах. В конце концов, если у них не будет ответа, пусть они хотя бы напишут что-нибудь не вызывающее улыбку", – заявил Матикашвили. В резолюции, среди рекомендаций правительству Чехии, также освобождение политзаключенных, отмена антидемократических законов, затрагивающих СМИ и гражданское общество. Замечания от чешских друзей Саакашвили не принимаются – спикер парламента>>Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что власти Грузии не примут замечаний от чешских политиков, которые требуют проведения в стране новых парламентских выборов, при этом поддерживая осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Единственное, что мы ожидаем от друзей Саакашвили – это извинений перед грузинским народом, отметил глава грузинского законодательного органа. По словам спикера парламента, представители властей Чехии поддержали резолюцию Европарламента по Саакашвили, где требовали освобождения экс-президента. Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Акции протестаВ Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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