https://sputnik-georgia.ru/20250319/severnaya-evropa-i-baltiya-za-plan-uskorennogo-vstupleniya-kieva-v-es-292562088.html

Северная Европа и Балтия за план ускоренного вступления Киева в ЕС

Северная Европа и Балтия за план ускоренного вступления Киева в ЕС

Sputnik Грузия

Часть европейских стран призывает Брюссель ускорить процесс интеграции Украины, чтобы обойти стороной сопротивление Венгрии 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T11:14+0400

2025-03-19T11:14+0400

2025-03-19T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Множественные разногласия с Венгрией вынудили государства Северной Европы и Балтии призвать Брюссель разработать четкий план ускоренного вступления Украины в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Ранее министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил, что его страна не одобрит итоговый документ саммита ЕС, запланированного на 20-21 марта, если в нем, как и в проекте, будет содержаться положение об ускорении евроинтеграции Украины.При этом противоречащие общим стратегическим интересам ЕС двусторонние вопросы "не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться посредством добросовестного диалога" с Киевом. Это инициатива выдвинута на фоне опасений, что Венгрия "стремится подорвать шансы Киева" на вступление. Путин и Трамп сегодня обсудят нормализацию отношений – пресс-секретарь Песков>>Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, венгрия, киев, брюссель, петер сийярто, европа, украина, россия, обострение ситуации вокруг украины