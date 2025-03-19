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Все в меру – вице-спикер парламента Грузии о законе про СМИ
Все в меру – вице-спикер парламента Грузии о законе про СМИ
Sputnik Грузия
Один из инициаторов законодательных изменений, Субари, выступил против безрассудных поправок, которые могут нанести ущерб СМИ в стране 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T18:50+0400
2025-03-19T18:50+0400
2025-03-19T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Созар Субари раскритиковал предполагаемые жесткие меры, указанные в новых поправках в закон "О вещании". Парламент Грузии проводит серию обсуждений новых поправок в закон "О вещании", которые вводят ряд обязательств для телеканалов, в том числе непредвзятость, обязательство давать альтернативное мнение и соблюдать беспристрастность при освещении тем. Он также назвал ряд проблем, которые возникнут у СМИ в таких случаях. По его словам, сохранять баланс на практике в СМИ – очень тяжело. Вице-спикер также указал на неприменимость нововведений по отношению к авторским программам. Что предполагают поправки Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости. Кроме того, для СМИ вводится требование при предоставлении статистической информации указывать источник. Инициируется запрет на использование инсценировок и постановок в новостях, а в других программах при использовании инсценировок надо будет четко указывать, что это реконструкция или инсценировка. Все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано. Исправление ошибок должно быть открытым и незамедлительным. Кроме того, любое заинтересованное лицо, чьи интересы были затронуты при передаче фактов, имеет право обжаловать этот факт в течение 10 дней и потребовать исправления ошибки. Если вещатель откажется исправлять ошибки, то жалобу можно будет подать в Национальную комиссию по коммуникациям или в суд. За счет чего в Грузии стало меньше работающих бедных? >>Помимо этого, СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий будет запрещено вести информационные выпуски, работать журналистами. Кроме того, СМИ обяжут соблюдать баланс при освещении политического или другого спора. Им будет запрещено распространять информацию о политическом либо другом противостоянии на основании отношения личного мнения вещателя, а также будет запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению. В СМИ вводится обязательство на освещение позиции противоположной стороны. Приглашение одной стороны не должно быть использовано как средство нападения на отсутствующую сторону в программах. СМИ будет запрещено вмешиваться в личную жизнь, если это не оправдывается законным интересом общественности. Съемка в государственных или частных учреждениях будет производиться только с разрешения владельца, за исключением случаев высокого общественного интереса. Также будет запрещено снимать и распространять материалы, на которых есть пострадавшие от несчастных случаев или личной трагедии без их согласия. Тайная съемка будет допустима лишь в том случае, когда событие представляет высокий интерес общественности, служит добыче новых доказательств, а также для проведения социологического исследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, созар субари, сми
политика, грузия, новости, тбилиси, созар субари, сми
Все в меру – вице-спикер парламента Грузии о законе про СМИ
Один из инициаторов законодательных изменений, Субари, выступил против безрассудных поправок, которые могут нанести ущерб СМИ в стране
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Созар Субари раскритиковал предполагаемые жесткие меры, указанные в новых поправках в закон "О вещании".
Парламент Грузии проводит серию обсуждений новых поправок в закон "О вещании", которые вводят ряд обязательств для телеканалов, в том числе непредвзятость, обязательство давать альтернативное мнение и соблюдать беспристрастность при освещении тем.
"Требование (к вещателям) на уровне закона соблюдать полный баланс и абсолютную беспристрастность – неверно!.. Мы впадаем в чрезмерное регулирование, что не является делом государства и во многих случаях невозможно! Мы цепляемся за какие-то химеры, которые на практике реализовать может быть трудно!", – заявил Субари.
Он также назвал ряд проблем, которые возникнут у СМИ в таких случаях.
"Когда мы говорим о беспристрастности, беспристрастность – это хорошо, но в мире нет беспристрастных СМИ. Не надо лгать и не надо клеветать на кого-то – это главное! Любые СМИ предвзяты. У него есть владелец и его положение. Другое дело – требовать от общественного вещателя иных стандартов. Иногда беспристрастность – это нонсенс", – сказал Субари.
По его словам, сохранять баланс на практике в СМИ – очень тяжело.
"Иногда сохранить равновесие просто невозможно. Например, вчера на встречу с Ландсбергом не пустили несколько телеканалов – "Имеди" и "Пост ТВ". Как им сохранять равновесие?! Это просто невозможно сделать. Неправильно делать это обязательным", – высказался Субари.
Вице-спикер также указал на неприменимость нововведений по отношению к авторским программам.
"Авторская передача означает, что человек имеет свою собственную позицию, выражает эту позицию и пытается обосновать высказываемое им мнение. Невозможно обязать его представить все соответствующие альтернативные мнения в авторской программе", – подытожил политик.
Что предполагают поправки
Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости.
Кроме того, для СМИ вводится требование при предоставлении статистической информации указывать источник. Инициируется запрет на использование инсценировок и постановок в новостях, а в других программах при использовании инсценировок надо будет четко указывать, что это реконструкция или инсценировка.
Все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано.
Исправление ошибок должно быть открытым и незамедлительным. Кроме того, любое заинтересованное лицо, чьи интересы были затронуты при передаче фактов, имеет право обжаловать этот факт в течение 10 дней и потребовать исправления ошибки. Если вещатель откажется исправлять ошибки, то жалобу можно будет подать в Национальную комиссию по коммуникациям или в суд.
Помимо этого, СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий будет запрещено вести информационные выпуски, работать журналистами.
Кроме того, СМИ обяжут соблюдать баланс при освещении политического или другого спора. Им будет запрещено распространять информацию о политическом либо другом противостоянии на основании отношения личного мнения вещателя, а также будет запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.
В СМИ вводится обязательство на освещение позиции противоположной стороны. Приглашение одной стороны не должно быть использовано как средство нападения на отсутствующую сторону в программах.
СМИ будет запрещено вмешиваться в личную жизнь, если это не оправдывается законным интересом общественности. Съемка в государственных или частных учреждениях будет производиться только с разрешения владельца, за исключением случаев высокого общественного интереса.
Также будет запрещено снимать и распространять материалы, на которых есть пострадавшие от несчастных случаев или личной трагедии без их согласия.
Тайная съемка будет допустима лишь в том случае, когда событие представляет высокий интерес общественности, служит добыче новых доказательств, а также для проведения социологического исследования.