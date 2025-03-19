https://sputnik-georgia.ru/20250319/za-schet-chego-v-gruzii-stalo-menshe-rabotayuschikh-bednykh-292566521.html

За счет чего в Грузии стало меньше работающих бедных?

За счет чего в Грузии стало меньше работающих бедных?

Sputnik Грузия

Цель правительства Грузии – полностью искоренить бедность к 2028 году 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T13:53+0400

2025-03-19T13:53+0400

2025-03-19T13:59+0400

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михаил дундуа

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Сокращение числа работающих бедных в Грузии напрямую связано с высоким темпом экономического роста в стране, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Международная организация труда (МОТ) опубликовала новый индекс бедности среди работающего населения – "Работающая бедность". Согласно новым данным, в 2024 году уровень людей, находящихся за чертой бедности среди работающего населения Грузии, снизился до нового исторического минимума. По словам замминистра, цель правительства – к 2028 году полностью искоренить бедность в Грузии и снизить ее уровень до 4%. Согласно исследованию МОТ, резкое сокращение работающей бедности в Грузии началось в 2012 году. В 2000-2012 годах в среднем 11% занятых находились за международной чертой бедности. Как заявил замминистра финансов Михаил Дундуа, за последние два года число занятых, которые находятся за чертой международной бедности, сократилось вдвое и составило 1,7%, а за 12 лет показатель снижен в пять раз. Сокращение бедности на фоне роста экономики Грузии отметил и председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Шота Берекашвили. Двести тысяч новых рабочих мест за 4 года – премьер Грузии об амбициозной цели>>По его словам, за последние четыре года экономика Грузии выросла в два раза, и этот рост был инклюзивным и отразился на доходах граждан. "Эти доходы значительно увеличились как в государственном, так и в частном секторе. Поэтому очень важно, чтобы наша страна продолжила динамичный экономический рост. Экономика принадлежит всем, и она определяет благосостояние нашей страны и наших граждан", – заявил Берекашвили. Показатели роста экономики Грузии за последние четыре года беспрецедентно высоки и составляют в среднем 9,7%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%, а в 2024 году (по предварительным данным) – 9,4%. Работающая бедность означает, что, несмотря на занятость, человек не может вывести себя и своих иждивенцев из состояния бедности. Причиной может быть слишком низкий доход от их трудовой деятельности и/или недостаточный объем работы, который они получают. Борьба с бедностью Борьба с бедностью – одна из важнейших задач властей Грузии, резкое сокращение работающей бедности в стране началось в 2012 году. В конце марта 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уровень бедности в стране за последние 12 лет после смены власти сократилась почти вдвое – с 1,1 миллиона человек примерно до 600 тысяч. По данным Агентства соцобслуживания, число неимущих семей в Грузии с начала 2024 года по 1 октября выросло на 3,5% и составило 126,97 тысячи. Безработица и занятость в Грузии – новая статистика >>При этом число семей, живущих в крайней бедности, в период с 1 января по 1 июля 2024 года увеличилось на 405 семей и составило 26,7 тысячи. Всего в крайней бедности в Грузии проживает 93 тысячи человек, из которых чуть более 40,7 тысячи – в Тбилиси. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, составляет 454,2 тысячи человек, из которых 253,2 тысячи – женщины. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов: чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Пособие на каждого ребенка до 16 лет составляет 200 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, михаил дундуа, ираклий кобахидзе